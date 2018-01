Fotografowanie przyrody - jutro rozpoczynamy nową edycję e-kursu

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik.



Ich poznanie i wykorzystanie umożliwia nie tylko podniesienie własnych umiejętności, ale pobudza też wyobraźnię. Dowiedz się, jak uchwycić piękno natury i jak zbliżyć się do fascynującego świata owadów i kwiatów. Naucz się, jak wykonywać niebanalne fotografie zwierząt w ogrodach zoologicznych i przygotuj się do bezkrwawych łowów w parkach krajobrazowych.



Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy e-kurs: Fotografowanie przyrody, w którym zwracamy szczególną uwagę na te aspekty, które często niedostrzegane powodują, że fotografie stają się interesujące nie tylko dla fotografa, ale też i jego odbiorców. W każdej z lekcji e-kursu odnajdziesz zestaw profesjonalnych, warsztatowych wskazówek, przygotowanych przez utalentowanych fotografów.

Ważne Sam wybierasz sobie porę nauki. Materiały szkoleniowe przesyłane są w formie e-booków raz w tygodniu, na Twoje konto e-mail. Dodatkowo, po zakończeniu e-kursu otrzymasz płytę CD, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe oraz dodatki. Uczestnicy otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe

dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz

dodatek specjalny: Zwierzęta domowe Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: płytę CD zawierającą materiały e-kursu i dodatki;

certyfikat ukończenia e-kursu Uwaga E-kurs rozpoczyna się 3 stycznia 2018 r. Szczegółowy program Lekcja 1 Krajobraz Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Studium przypadku: Niebo Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe Lekcja 2. Kwiaty i owady Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Studium przypadku: modliszka, gerbera Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz Lekcja 3. Zoologiczne safari Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Studium przypadku: terrarium, akwarium i urzekające zbliżenia Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Lekcja 4. Fotografowanie dzikich zwierząt Przygotowania do fotograficznej wyprawy Jak sfotografować dzikie zwierzę na wolności? Podsumowanie Zdjęcia przyrodnicze jako lekcje Sarna "wysiedziana" Zdjęcie z ambony Studium przypadku: ptaki Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Dodatek specjalny: Zwierzęta domowe Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt’ Studium przypadku: pies i kot Wskazówki zawodowych fotografów

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl