Fotografowanie w nocy może być ekscytująca przygodą – Peter McKinnon podpowiada, jak zacząć wykonywać zdjęcia po zmroku

Fotografia nocna potrafi dostarczyć wiele emocji i odsłania zupełnie nowy świat. Peter McKinnon przygotował krótki wideo poradnik, w którym postanowił podzielić się wskazówkami na temat wykonywania zdjęć po zmroku. Zwraca uwagę przede wszystkim na to, jak wiele zmienia się w świetle latarni – dla niego fotografowanie rozpoczyna się wtedy, gdy słońce schowa się za horyzontem.

Fotografowanie nocą zawsze jest swego rodzaju eksperymentem. Poszukiwanie światła i tego, jak będzie kształtowało scenę oświetlenie jej przez neony czy latarnie jest naprawdę zajmujące. W swoim wideo tutorialu McKinnon omawia akcesoria niezbędne podczas realizowania tego typu fotografii. Oczywiście na pierwszym miejscu wymienia statyw. Wykorzystuje on lekki trójnóg wykonany z włókien węglowych, który ma małe rozmiary po złożeniu, dzięki czemu można go z łatwością przenosić. Jednakże fotograf podkreśla, że sprawdzi się każdy statyw, który zapewnia wystarczającą stabilność aparatu. Innym ważnym akcesorium ułatwiającym wykonywanie zdjęć nocnych jest wężyk spustowy lub bezprzewodowy wyzwalacz. Korzystanie z niego ma zapobiegać wpływowi drobnych poruszeń wywołanych naciśnięciem spustu migawki. Pomocna będzie również latarka, którą można ustawić np. za modelem w celu uzyskania atrakcyjnych rezultatów. Dodatkowo ułatwi ustawianie ostrości.

