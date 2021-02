Fotografowanie w zimie, czyli jak nie dać się zrobić na szaro!

Wszystkich tych, którzy chcieli by podszkolić się w fotografowaniu zimowego pejzażu zapraszamy do poradnika, mówiącego jak właściwie dobrać balans bieli i ekspozycję. Dziś jest znakomita okazja by raz jeszcze przypomnieć sobie podstawy fotografowania w zimie.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Ekspozycja

Zanim przejdziemy do poradnika, określmy z punktu widzenia fotografa: czym różni się pejzaż zimowy od wiosennego, letniego czy jesiennego. Śnieżnobiała pierzyna przykrywająca wszystko, co znajduje się pod gołym niebem, sprawia, że w scenie dominują barwy biała (śnieg) oraz niebieska (niebo i cienie). Monotonia zimowego krajobrazu skłania do poszukiwania detali kontrastujących z otoczeniem kolorów oraz cieni tworzących kształty i budujących przestrzeń. Naturalna biel śniegu powoduje, że jego odcień w znacznym stopniu zależny jest od barwy otoczenia. I oświetlenia O mroku przybiera kolor granatowy, w czasie wschodu i zachodu słońca różowy, pomarańczowy i żółty, w południe błękitny, a w pochmurny dzień po prostu szary. Gdy wziąć pod uwagę jego jasność, to okazuje się, że wykonanie zdjęcia z właściwą ekspozycją jest nieco kłopotliwe.