Fotografowie, których świat musiał pożegnać w ostatnich 12 miesiącach

Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji. We wspomnieniach wracamy do bliskich i dalszych znajomych, których już przy nas nie ma. To także odpowiednia chwila na to, by odświeżyć pamięć o tych, którzy odeszli w minionym roku. Nie inaczej jest w przypadku świata fotografii, który w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy pożegnał kilka istotnych postaci. Warto więc przy tej okazji poznać lub odświeżyć ich sylwetki i twórczość.

Strona 1

Rodney Smith (ur. 24 grudnia 1947 r. - zm. 5 grudnia 2016 r.) Elegancko ubrani modele w humorystycznych i surrealistycznych sytuacjach oraz pozach – oto znak rozpoznawczy Rodneya Smitha. Jak sam mówił, postrzegał swoje zdjęcia "jako grę z czasem i przestrzenią". Jego fotografie są nieco nostalgiczne, nawiązują do tęsknoty za minionymi czasami. Jednocześnie wielokrotnie umiejscowione są we współczesnej rzeczywistości, tak jak w przypadku najsłynniejszego jego zdjęcia, przedstawiającego parę całującą się na dachu nowojorskiej taksówki stojącej w korku. Jednocześnie autor ten przywiązywał ogromną wagę do techniki i starannego budowania kompozycji. Połączenie tych wszystkich cech pozwoliło mu zbudować własny, charakterystyczny styl. Fot. Rodney Smith