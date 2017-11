Fotografowie łączą siły, aby zwalczyć problem nielegalnego kłusownictwa i handlu towarami pochodzenia zwierzęcego

Photographers against wildlife crime – to nazwa międzynarodowej grupy zrzeszającej laureatów konkursów fotograficznych, którzy rejestrują proceder handlu dzikimi zwierzętami i inne działania zagrażające faunie. Ich celem jest przyczynienie się do zakończenia wykorzystywania i niszczenia różnych gatunków.

Nielegalny handel towarami pochodzenia zwierzęcego to obok obrotu narkotykami i bronią jedna z największych gałęzi światowego przestępczego biznesu. Fotografie prezentowane w ramach tej inicjatywy mają zwiększać świadomość ludzi, którzy często nie wiedzą o skali problemu, przyczyniając się tym samym do intensyfikacji aktywności kłusowników.