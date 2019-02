Fotoksiążka Star Book - spójność treści i formy, czyli jak stworzyć album opowiadający historię

Jeżeli chcesz zrealizować fotoksiążkę, która zainteresuje widzów, wciągnie ich w opowiadaną przez Ciebie historię, współgrając przy tym z zamieszczonymi w niej zdjęciami, to niezbędne jest zadbanie o spójność treści i formy. Niech format i stylistyka publikacji dopełniają fotografie, realizując przy tym Twoją autorską wizję. Zadbanie o to jest stosunkowo proste, wystarczy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W niniejszym artykule poznasz wskazówki pomocne w trakcie przygotowywania fotoksiążki, która będzie imponowała nie tylko zdjęciami, ale również sposobem edycji.

Format i rozmiar fotoksiążki - od czego zacząć tworzenie własnej publikacji?

Jedną z pierwszych decyzji, które trzeba podjąć podczas realizowania albumu, jest wybór formatu i rozmiaru publikacji. W przypadku fotoksiążki Star Book możliwe jest skorzystanie zarówno z formatów poziomego, pionowego jak i kwadratowego. Decyzja ta to nie tylko kwestia gustu, ale również spójności treści i formy. Trudno podać jednoznaczne, uniwersalne zasady doboru formatów, jednakże ogólnie przyjmuje się, iż format kwadratowy ułatwia tworzenie, gdy zdjęcia wybrane do publikacji w fotoksiążce są zarówno orientacji poziomej jak i pionowej (przy czym ilość poszczególnych typów fotografii jest zbliżona). W sytuacji, gdy do stworzenia swojego albumu zgromadzisz tylko zdjęcia poziome (np. zajmujesz się fotografią krajobrazową) lub pionowe (Twoją pasją są portrety), to warto wtedy dobrać formaty odpowiadające tym fotografiom. Wskazówki te pozwolą Ci na łatwiejszą pracę, ale oczywiście najważniejsza jest swoboda twórcza - jeśli Twoja wizja podpowiada wybór do portretów poziomej książki, nic nie stoi na przeszkodzie.

Jeśli dysproporcja pomiędzy tymi orientacjami fotografii jest duża, a dodatkowo nie chcesz decydować się na format kwadratowy albumu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć ze sobą różne typy zdjęć. W takiej sytuacji możesz stworzyć stronę, na której poziome kadry są połączone z pionowymi tak, iż tworzą spójną galerię. Nie bój się przy tym także stosowania tzw. świateł, czyli pustych (najczęściej białych) obszarów stron. Warto bawić się również rozmiarami zdjęć horyzontalnych.

Star Book może mieć kilka rozmiarów: A4 (pionowy lub poziomy), 20x20 cm i 30x30 cm. O ile pierwszy z nich jest uniwersalny, o tyle w przypadku wyboru pomiędzy drugim, a trzecim rozmiarem warto kierować się tym, jaką rolę będzie spełniała publikacja. Zarówno duże jak i małe formaty mogą dobrze uzupełniać Twoją wizję. Zastanów się, w jakiej formie chcesz zaprezentować swoje fotografie. Nie zawsze duża, w dodatku zaopatrzona w znaczną ilość stron fotoksiążka, będzie dobrze współgrać z tematyką zdjęć. W przypadku albumu gromadzącego fotografie dziecka, dobrym pomysłem może być przygotowanie filigranowej pozycji (w szczególności jeśli to właśnie pociecha będzie adresatem takiej publikacji). Albumy prezentujące podniosłe chwile, takie jak np. ślub, świetnie prezentują się w dużym rozmiarze.

Wybór zdjęć, które stworzą uporządkowaną całość

Ogromna ilość wykonywanych obecnie zdjęć sprawia, że często w przypadku tworzenia fotoksiążki chciałoby się wszystkie wykorzystać w publikacji. Problemem nie jest miejsce w takim albumie - fotoksiążka Star Book może liczyć aż 160 stron! Baw się jednak narracją i dobieraj najlepsze ujęcia, które najtrafniej opowiedzą Twoją historię. W trakcie przygotowywania książki ze wspomnieniami z wakacji czy pamiątki ślubnej możesz po prostu przyjąć porządek chronologiczny. W przypadku innych fotoksiążek warto poszukać jakiegoś pomysłu, tak aby uniknąć przypadkowego i losowego rozmieszczenia fotografii. Twój album to Twoja przestrzeń do kreatywnej zabawy - nie bój się eksperymentować z różnymi wariantami. Kreator Star Book pozwala na podejmowanie wielu prób i podglądanie efektów tak, by znaleźć satysfakcjonujący wariant.

Tworząc fotoksiążkę warto przygotować sobie zawczasu jakiś ogólny pomysł, który podkreśli Twoją opowieść. Przykładowo, jeżeli jesteś fotografem nocnym, możesz jako pierwsze umieścić zdjęcia wykonane przed zachodem Słońca, a jako ostatnie ukazujące świt. Taka "rama" dla całej opowieści, która rozgrywa się w ciągu jednej nocy, w ciekawy sposób podkreśli Twoje zamiłowanie do nocnych kadrów.

Fotoksiążka Star Book to nie tylko fotografie

Kreator umożliwiający stworzenie fotoksiążki Star Book pozwala na dodanie do publikacji wielu ciekawych elementów uzupełniających zdjęcia. Wśród nich znajdziesz między innymi różnorodne tła, kliparty, maski, ramki czy napisy. Każdy z nich może pomóc Ci w jeszcze lepszym i trafniejszym pokazaniu własnej opowieści.

Większość decyzji związana z doborem teł jest dosyć intuicyjna. Kolorowe jaskrawe motywy są zarezerwowane raczej dla lekkich publikacji. Podczas projektowania Star Booka możesz także skorzystać z poważnych motywów, jeżeli tylko takich potrzebujesz do uzupełnienia swoich fotografii (np. nastrojowych krajobrazów). W wyborze odpowiedniego tła pomaga kreator Colorland, w którym poszczególne elementy zostały pogrupowane według kategorii. Masz zatem do dyspozycji m.in. tła jednolite, dziecięce, podróżnicze, szkolne, dekoracyjne, nowoczesne, kwiatowe itp. Przy wyborze każdego tła (w szczególności tych pochodzących z grupy uniwersalnych czy tekstury) warto zastanowić się, w jaki sposób koresponduje ono z zawartością zdjęć. Jeżeli Twoje fotografie są bardzo subtelne lub cechują się bardzo minimalistyczną stylistyką, spróbuj wykorzystać właśnie takie motywy. Poeksperymentuj także z przełamaniem tej konwencji.

Fotoksiążka Star Book może być uzupełniona klipartami. Obrazki te są podzielone na kategorie podobnie jak tła. Możesz z łatwością odnaleźć takie, które pasują do publikacji dla dzieci, podróżniczej, świątecznej czy dla ukochanej osoby. Są bardzo atrakcyjne i potrafią świetnie wzbogacić album. Kliparty tekstowe mogą podkreślać emocje, o których opowiadają zdjęcia. Warto przed przystąpieniem do tworzenia fotoksiążki przejrzeć galerię klipartów, by poznać wszystkie możliwości i poczuć swobodę tworzenia. Kliparty mogą też pełnić rolę przerywników, podobnie do wcześniej wspomnianych świateł. Wykorzystaj je np. jako podsumowanie danego wątku lub podkreślenie emocji towarzyszących bohaterom zdjęć. Korzystaj z nich swobodnie i pamiętaj, iż stanowią pełnoprawną część albumu i jeszcze jeden środek wyrazu.

Istotny dla spójności treści i formy jest dobór fontów oraz stylistyki napisów. Odnosi się to więc nie tylko do kroju pisma, ale również jego rozmiaru, koloru czy ozdobników takich jak np. podkreślenie. Ważne jest także położenie napisów. Podobnie jak w przypadku pozostałych elementów konieczne jest zatem myślenie o zdjęciach i tekście jako całości. Uwolnij wyobraźnię i baw się różnymi zestawieniami. Przykładowo swobodna, radosna publikacja może dobrze działać z napisami utrzymanymi również w takiej stylistyce. Bardzo popularne są fonty imitujące pismo odręczne, dobrze działające w publikacjach o intymnym charakterze, w których można wyobrazić sobie, że autor zwraca się bezpośrednio do widzów (tak jakby pisał list). Takie pismo może być też dobrym rozwiązaniem w albumach, które zapraszają do własnego, prywatnego świata fotografa lub portretowanych osób (co ma miejsce w przypadku fotoksiążek ślubnych).

Dobierając różne dodatki warto więc myśleć o fotoksiążce nie jako o zbiorze poszczególnych zdjęć, lecz samodzielnym, pełnoprawnym dziele. Powracając do przykładu publikacji prezentującej zdjęcia nocne, można poprzez dobór teł utrzymać ją w ciemnej kolorystyce, decydując się na pierwszej i ostatniej stronie na przełamanie, które będzie odróżniało noc od dnia. Światła miejskie przywołują najczęściej nowoczesne, futurystyczne skojarzenia, stąd warto stawiać na nowoczesne tła i dodatki. Lepiej sprawdzą się także bezszeryfowe fonty.

Oczywiście, wszystkie te zasady można (i należy!) łamać, bawiąc się fotoksiążką, próbując przy tym różnych sposobów budowania napięcia pomiędzy treścią a formą. Ważniejsza od reguł jest świadomość, że album taki jak np. Star Book, może doskonale uzupełniać fotografie. Na szczęście tworzenie fotoksiążki Star Book to bardzo kreatywne i przyjemne zajęcie, stąd z pewnością nie zabraknie Ci ciekawych pomysłów i rozwiązań, które pomogą podkreślić Twoje zdjęcia i stworzyć niezapomniany album.