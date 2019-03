Fotoksiążka Star Book - kilka zasad, którymi warto się kierować, aby przygotować skuteczne portfolio

W erze cyfrowej fotografowie reklamują się głównie w sieci, prezentując swoim potencjalnym klientom prace na wyświetlaczach komputerów, smartfonów i tabletów. I choć świetnie prezentująca się witryna internetowa i obecność w mediach społecznościowych to podstawa skutecznej promocji, niezwykle przydatnym narzędziem jest drukowane portfolio w formie albumu. Ma ono szereg unikalnych zalet, wśród których warto wymienić kontrolę nad tym, jak prezentują się zdjęcia, co jest niemożliwe w przypadku wykorzystywania urządzeń cyfrowych. To znakomity sposób, by uniknąć negatywnej oceny zdjęć, wynikającej np. z wyświetlania ich na kiepskim monitorze. Wysokiej jakości książka, wydrukowana na znakomitym papierze (a taką może być np. Star Book), pozwoli na uniknięcie tych kłopotów i zaprezentowanie własnego dorobku w taki sposób, aby z pewnością zrobił wrażenie. Poznaj więc kilka prostych zasad, którymi warto kierować się podczas tworzenia skutecznego portfolio.

Ilość nie jakość

Przy wyborze fotografii do portfolio często kusi, by pochwalić się bogactwem dorobku. "Bogactwem" rozumianym poprzez ilość, wyrażoną dużą liczbą różnorodnych zdjęć, wykonanych w trakcie dotychczasowej przygody z fotografią. Nie jest to jednak najlepszy sposób na budowanie portfolio. W sytuacji gdy umieścisz w nim bardzo dużo stron i zdjęć ( Star Book pozwala nawet na wykorzystanie 160 stron), możesz przytłoczyć swojego odbiorcę, któremu będzie trudno przebrnąć przez wszystkie obrazy. W ten sposób zdjęcia wybitne, którymi szczególnie chcesz się pochwalić, mogą umknąć jego uwadze. Lepszym rozwiązaniem jest zatem dokonanie selekcji zdjęć i wybór najlepszych. Nie musisz też prezentować przebiegu całej sesji - kilka klatek, które zadziałają jak zajawka i zaintrygują widza, w zupełności wystarczy.

Zastanów się, do kogo adresujesz portfolio

Przygotowując portfolio pomyśl kto będzie Twoim potencjalnym odbiorcą i jak chcesz być widziany. Jeżeli zamierzasz zaprezentować się jako fotograf ślubny, raczej nie umieszczaj w publikacji fotografii abstrakcyjnych. Oczywiście są odstępstwa od tej reguły i czasami zastosowanie takich pojedynczych kadrów może być ciekawym pomysłem. Chodzi jednak o to, aby nie zapomnieć o tym, iż osoby zainteresowane znalezieniem fotografa ślubnego, właśnie takie fotografie chcą oglądać.

Przemyśl ułożenie zdjęć

Jeśli pracujesz nad różnorodnymi projektami, warto umieścić zestawy w sposób chronologiczny, umieszczając na początku te najnowsze. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli aktualizujesz swoje portfolio i wiesz, że trafi ono do osób, które już wcześniej miały kontakt z Twoją twórczością. W takiej sytuacji będą wiedziały od razu, iż mają do czynienia z czymś nowym, i nie zniechęcą się do dalszego przeglądania, gdy natkną się na starsze projekty.

Nie ma jednego schematu umieszczania zdjęć w portfolio. Podobnie jak w przypadku doboru fotografii ich posegregowanie zależy do tego, jak chcesz zaprezentować się za pomocą swojej publikacji i do kogo ją adresujesz. Możesz np. podzielić zdjęcia ślubne na rozdziały wyznaczone przez poszczególne etapy uroczystości (przygotowania, ceremonia i wesele). Jeżeli wykonujesz zdjęcia krajobrazowe zarówno kolorowe jak i czarno-białe, możesz właśnie na takie dwie części podzielić swoją publikację.

Portfolio to nie dzieło sztuki

Powyższy nagłówek może brzmi kontrowersyjnie, jednakże dotyczy kwestii, o której często zapomina się podczas przygotowywania portfolio - taka publikacja ma charakter informacyjny, w związku z czym ma stanowić tło dla fotografii, a nie walczyć z nimi o uwagę. Oczywiście nie oznacza to, iż można wykonać portfolio byle jak, jednakże warto pamiętać, iż nie trzeba silić się na niezwykle oryginalne rozwiązania typograficzne. Siła portfolio tkwi w tym, jakie zawiera zdjęcia. Trzeba natomiast zadbać o estetykę tak, aby odbiorca miał przyjemność obcowania z fotoksiążką. Warto unikać udziwnień i przesadnie eksperymentalnych form prezentacji fotografii - takie rozwiązania mogą odwracać uwagę od umieszczonych w portfolio zdjęć, co sprawi, że sam ich układ zostanie zapamiętany bardziej, niż same obrazy. Ogólnie przyjmuje się, iż stosuje się możliwie najprostsze rozwiązania i neutralną stylistykę.

Powiedz coś o sobie i umieść kontakt

W portfolio mile widziane jest umieszczenie kilku słów o sobie i scharakteryzowanie własnej twórczości (tzw. artist statement). Możesz podzielić się z odbiorcami fascynacjami, inspiracjami i tym, co motywuje Cię do tworzenia oraz co jest najważniejsze w fotografii. Zamieść w swoim opisie te informacje, które uważasz za istotne dla odbioru Twoich prac, i które pozwolą pełniej je zrozumieć. Nie zapomnij także o opisach zdjęć, technice wykonania. i jeśli posiadasz lub planujesz docelowe wydruki. także o informacji o ich wymiarach i sposobach oprawienia. W portfolio zamieść także krótki biogram, zawierający najważniejsze informacje o Tobie. To także pozwoli lepiej Cię poznać. Zaprezentuj także własny portret - w szczególności, jeśli portfolio wysyłasz pocztą. Nie zapomnij pochwalić się osiągnięciami, takimi jak wystawy czy wygrane konkursy.

Nie musisz być urodzonym pisarzem, by przygotować teksty do swojego portfolio. W przypadku artist statement wystarczy napisać szczerze, co motywuje Cię do pracy. Podobnie jak w przypadku całego portfolio, nie musisz skupiać się na tym, aby to było dzieło sztuki i porywało czytelnika wartką akcją. Niemniej lepsze jest zastosowanie nawet prostego tekstu, niż pozostawienie odbiorcy domysłom.

Wybierz poręczny format

Portfolio to forma fotoksiążki, która ma być praktyczna. Na szczęście wszystkie formaty Star Booka są bardzo poręczne, stąd niezależnie od tego, czy wybierzesz format A4 czy kwadratowy, to z łatwością będzie mógł go użytkować np. w podróży, gdy wybierasz się na festiwal fotograficzny.