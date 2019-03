Fotoksiążka Star Book - przygotowanie zdjęć do druku

Chociaż przygotowywanie fotografii do druku (określane ogólnie jako DTP) to szerokie zagadnienie, które w zależności od metody druku może obejmować wiele czynności, to w przypadku tworzenia fotoksiążki Star Book proces ten wystarczy ograniczyć do podstawowych kwestii. Dzięki temu przygotowanie materiałów, które zechcesz umieścić w swojej publikacji stworzonej przy pomocy kreatora Colorland jest niezwykle proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Nawet jeśli zamierzasz stworzyć swoją pierwszą fotoksiążkę, a z fotografią masz do czynienia dopiero od bardzo krótkiego czasu, to i tak poradzisz sobie z tym zadaniem.

O czym należy pamiętać przygotowując zdjęcia do druku w fotoksiążce Star Book?

Podczas tradycyjnego przygotowywania projektu albumu fotograficznego konieczne jest pamiętanie o spadach, odpowiednich odstępach pomiędzy rozkładówkami, składzie, marginesach itp. Kreator umożliwiający stworzenie fotoksiążki ogranicza jednak czynności związane z przygotowaniem publikacji do druku, do niezbędnego minimum. Nie musisz więc martwić się wymienionymi wyżej kwestiami, gdyż udostępnione wzorniki zostały zaprojektowane tak, by uwzględniać wszystkie te elementy. Po prostu użyj któregoś z układów lub dodaj puste strony, i twórz swoją wymarzoną publikację bez obaw, czy spady i inne parametry będą odpowiednio ustawione. Zostanie to dopilnowane za Ciebie.

Ale o właściwą jakość zdjęć należy dbać zawsze. Nie chodzi tutaj o kwestie takie jak ekspozycja, ostrość itp., gdyż jest to często kwestia subiektywna, a najważniejsza nie jest perfekcja techniczna, ale to, aby fotografie wzbudzały w Tobie prawdziwe emocje. Kwestia jakości odnosi się zatem do zagadnień związanych z ich rozdzielczością, która pozwoli je wydrukować tak, aby prezentowały się możliwie jak najlepiej.

Oczywiście najlepszą sytuacją jest, gdy dysponujesz bardzo dużym plikiem. Pojawia się jednak pytanie - co to właściwie oznacza? W przypadku wyświetlania zdjęć na ekranie monitora czy w smartfonach można w łatwy sposób ocenić rozmiar pliku poprzez sprawdzenie, ile pikseli ma w pionie i poziomie. Określa się więc, że zdjęcie ma np. 4608x3456 pikseli. Nie jest to jednak parametr, który mówi wprost, czy zdjęcie będzie dobrze prezentowało się po wydrukowaniu.

Tym, na co zwracamy uwagę podczas drukowania fotografii, jest rozdzielczość podawana w DPI. Oznacza ona liczbę punktów na cal w maszynach drukujących. Za standard przyjmuje się 300 DPI. Dla zdjęcia o rozmiarze 4608x3456 pikseli, przy rozdzielczości 300 DPI, można uzyskać wydruk świetnej jakości o wymiarach około 40x30 cm. Wraz z obniżeniem wartości DPI wzrastają możliwości powiększania formatów, jednakże zaczyna spadać jakość. W wielu zastosowaniach sprawdzają się także niższe wartości DPI.

Zagadnienia związane z rozdzielczością i rozmiarami obrazów są dosyć złożone, stąd przedstawiamy je w znacznym uproszczeniu. Ich prezentacja ma jednak na celu zwrócenie uwagi na to, że wyświetlany na ekranie obraz niekoniecznie pokrywa się z tym, jak będzie sprawiał się podczas druku. W idealnej sytuacji operowalibyśmy plikami, które mają bardzo duże rozmiary i umożliwiają wykonywanie ogromnych powiększeń, jednak w codziennej praktyce do dyspozycji są mniejsze pliki. Warto też pamiętać, że do powiększeń w fotoksiążce wystarczą często zdjęcia o mniejszych rozmiarach, stąd nawet jeśli dysponujesz jedynie mniejszymi zdjęciami, wciąż możesz zachować satysfakcjonującą jakość.

Najważniejszą jednak informacją dla fotoamatorów, którzy nie aspirują do miana specjalistów w DTP jest to, iż kreator umożliwiający stworzenie fotoksiążki Star Book wyświetla komunikaty, które ostrzegają przed wykorzystaniem zbyt małego zdjęcia. Można zadać pytanie, jaka jest dolna granica rozmiarów i rozdzielczości zdjęcia, aby zostało ono poprawnie wydrukowane. W fotoksiążce można korzystać z niemal dowolnych wymiarów zdjęcia (jeżeli oczywiście są mniejsze od docelowego formatu publikacji). Czasami może okazać się, jednak że fotografia o małym rozmiarze nie spełnia wymogów niezbędnych do zadrukowania całej strony, a świetnie poradzi sobie jako mniejsza odbitka lub zdjęcie umieszczone na fragmencie strony.

Korzystając z kreatora umożliwiającego przygotowanie fotoksiążki Star Book nie musisz z góry określać wymiarów fotografii w publikacji. Po prostu załaduj zdjęcie, a następnie zmieniaj jego rozmiary i ułożenie bez wpływu na źródłowy plik. Podobnie możesz wykorzystać fotografię nawet w kilku wariantach, bez konieczności ładowania osobnych plików. Chociaż kilkukrotne wykorzystanie pojedynczego zdjęcia w publikacji może wydawać się bardzo specyficzną sytuacją, to taka zasada działania kreatora pozwala na umieszczenie fotografii w kilku miejscach i o kilku wymiarach a następnie wybranie najlepszego wariantu. Dzięki temu nie musisz każdorazowo ładować fotografii, co jest znacznym ułatwieniem pracy.