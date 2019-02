fotoksiążka, star book

Powodów sięgnięcia po aparat jest tyle samo, ilu fotografów. Wielokrotnie rozpoczęcie przygody z fotografią jest związane z chęcią udokumentowania swojej pasji. Mogą to być przeróżne zamiłowania - od tak szerokich jak sport, do bardzo skonkretyzowanych, takich jak np. wyżły weimarskie, które stały się obiektem fascynacji słynnego artysty Williama Wegmana. Niezależnie od tego, co jest Twoim konikiem i z jakiego powodu fotografujesz, warto przedstawić swoje pasje w fotoksiążce.

Połącz swoje hobby z pasją do fotografowania!

Dorothea Lange - słynna amerykańska fotografka, autorka ikonicznego zdjęcia zatytułowanego "Matka tułaczka" - sugerowała innym pasjonatom robienia zdjęć: "Wybierz temat i pracuj nad nim do wyczerpania... Musi to być coś, co naprawdę kochasz lub czego wyjątkowo nienawidzisz". Druga z emocji popychająca do tworzenia stoi za wieloma wybitnymi dziełami, jednakże jest to temat na osobny artykuł. W tym momencie chciałbym skupić się na fotografowaniu motywowanym pozytywną fascynacją.

fot. Dorothea Lange

Takie podejście "stworzyło" wielu świetnych fotografów i cykli zdjęć. Wielokrotnie podczas opisywania swojej fotograficznej drogi autorzy mówią, że chcieli rejestrować swoje pasje. Na tym tle szczególnie ciekawie brzmi historia Kacpra Kowalskiego, słynnego fotografa powietrznego. Jego miłością było latanie. W celu zdobycia funduszy na realizowanie swojej pasji sięgnął po aparat. Dzięki temu mógł wykonywać zdjęcia z podniebnej perspektywy, które jeszcze przed erą dronów można było uzyskać jedynie fotografując bezpośrednio z paralotni czy pokładu samolotu. Poza praktycznym zastosowaniem, prace Kacpra Kowalskiego wyróżniały się wyjątkową estetyką, która została doceniona m.in. przez jury konkursu World Press Photo. Jego dwa albumy fotograficzne, zatytułowane "Efekty uboczne" i "Over", zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność i krytyków.

fot. Kacper Kowalski

Sposób na połączenie dwóch różnych pasji znalazła Alicja Zmysłowska, która jest znana z fotografowania psów. Jak sama mówi, psiaki kochała od zawsze, stąd skierowanie obiektywu na te zwierzęta przyszło jej w naturalny sposób. Podobny temat wybrał kultowy fotograf Elliot Erwitt. Chociaż fotografował wiele ważnych wydarzeń i konfliktów, zapisał się w historii także jako pasjonat psów. Jego album poświęcony czworonogom zawiera zdjęcia wykonane pomiędzy 1946 a 2000 rokiem, co pokazuje, że jego zamiłowanie było niemal obsesyjne. Co ciekawe, zawsze uważał się za amatora, któremu co prawda udało się przekształcić z hobbysty w profesjonalistę, ale nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i świeżym spojrzeniu laika.

fot. Alicja Zmysłowska

fot. Elliot Erwitt

Wybór własnej pasji jako temat fotografii jest znakomitym pomysłem. Pozwala to na naturalne podejście do tematu i pełne zaangażowanie. Ponadto umożliwia fotografowanie motywów, które są łatwo dostępne i dobrze znane. Wielokrotnie nabyta w trakcie zgłębiania danej pasji wiedza przydaje się podczas fotografowania. Przykładowo znajomość zachowań psów ułatwia pracę z nimi, przewidywanie ich zachowań, a także wyczuwanie ich nastrojów. W tym ostatnim przypadku może to pozwolić na uniknięcie frustracji, gdy zwierzak nie jest skłonny do współpracy lub wyczuć moment, gdy sesja przebiegnie bezproblemowo.

Dlaczego warto tworzyć fotoksiążki?

Niezależnie od tego, z czego wynika pasja do fotografowania i z jakim hobby zechcesz ją połączyć, warto tworzyć własne fotoksiążki. Takie albumy pozwolą nie tylko zebrać najlepsze fotografie, ułożyć je w odpowiedniej kolejności i nadać narrację pasji (może to być np. opowieść o drodze od totalnego początkującego po specjalistę w danej dziedzinie), ale również spojrzeć na nią z dystansu. To także świetna okazja do podsumowania danego okresu w pracy twórczej. A jeśli wydaje Ci się, że Twoja pasja jest zbyt monotematyczna, aby przedstawić ją w fotoksiążce, przypomnij sobie Williama Wegmana. Stworzył on ponad 20 albumów poświęconych swoim pupilom - wyżłom weimarskim. Wszystko zależy od kreatywności i umiejętności świeżego spojrzenia na własne hobby. Być może właśnie zadanie stworzenia fotoksiążki będzie stanowić inspirację i impuls do odświeżenia swojej miłości do narciarstwa, szydełkowania, florystyki, jazdy konnej, czy sztuki kulinarnej.

Fotoksiążka stanowi bezkonkurencyjny sposób prezentacji zdjęć. Sprawdza się w każdej dziedzinie fotografii - nie tylko w fotoreportażu czy dokumencie. Pozwala zaprezentować zdjęcia w pełnej okazałości i piękniejszej formie niż na wyświetlaczu monitora. W pierwszym przypadku mogą występować różnice w odwzorowywaniu kolorów, kontraście czy ostrości obrazu. W fotoksiążce można można swobodnie zestawiać ze sobą różne obrazy i tworzyć pomiędzy nimi relacje, które mogą powodować wzajemne uzupełnienia lub wręcz przeciwnie - budowanie napięcia. Fotoksiążka daje zatem możliwość zaprojektowania przemyślanego, zgodnego z wizją fotografa układu, który stworzy nierozerwalną całość, trafiającą w tej formie do odbiorcy. W fotoksiążce można także zaplanować odpowiedni rytm oglądania zdjęć, stosując np. tzw. światło (czyli najczęściej białe strony pozbawione zdjęć). Ponadto możliwe jest grupowanie fotografii w zbiory, które będą wyznaczać np. rozdziały. Możliwości jest naprawdę mnóstwo i wszystkie one przynoszą korzyści także podczas opowiadania o swojej pasji. Fotoksiążka może konkurować z prezentacją zdjęć na ścianach, ale tutaj nie ma sensu wyznaczania lepszych i gorszych rozwiązań - po prostu każde z nich ma inne zastosowanie. Prezentacja dużych formatów wydruków wiąże się z ograniczeniami czasowymi i przestrzennymi. W przeciwieństwie do tego, fotoksiążka jest bardziej trwałą formą. Nie da się jednak pominąć faktu komplementarności tych dwóch metod prezentacji fotografii, co objawia się poprzez częstą publikację fotoksiążek podsumowujących wystawę. Połączenie tych dwóch form stanowi świetny sposób opowiedzenia o swojej pasji. Wracając jednak do fotoksiążki - warto podkreślić jej niezwykłą funkcjonalność w przypadku tworzenia portfolio. Warto zrealizować taką publikację i starać się mieć ją zawsze przy sobie. Jest to zdecydowanie lepsze i bardziej profesjonalne podejście niż prezentacja fotografii na ekranie laptopa lub smartfona. Fotoksiążka ma jeszcze jedną przewagę nad pokazywaniem zdjęć w formie cyfrowej. Pozwala na wzmocnienie wyrazu fotografii poprzez zastosowanie odpowiedniego papieru i rozmiarów książki. Lekka, zwiewna forma będzie pasowała do prezentowania pasji do szydełkowania, natomiast nieco masywna publikacja będzie ciekawie korespondowała z fotografiami przedstawiającymi wspinaczkę wysokogórską. Nie da się również ukryć, że pięknie wykonana fotoksiążka stanowi wartość autoteliczną. Obcowanie z nią sprawia przyjemność i jest sposobem podsumowania projektu fotograficznego. Jeśli tematem Twoich zdjęć jest Twoja pasja, premiera fotoksiążki może stać się sposobem na podsumowanie i zamknięcie pewnego etapu w przygodzie z danym hobby. Świetna jakość druku, wysokiej jakości papier i starannie zaplanowany układ są doskonałym zwieńczeniem każdej pracy. Opublikowanie własnej fotoksiążki, która zawiera zdjęcia wykonane z pasją i w którą włożyło się wiele serca, jest niezwykle satysfakcjonującym i poruszającym momentem dla każdego fotografa. Fotoksiążka Star Book

Pasja to piękny sposób na wprowadzanie do życia kolorytu. Wielokrotnie ma działanie terapeutyczne i pozwala żyć pełnią życia. Realizacja projektu fotograficznego związanego z daną dziedziną pozwoli oderwać się od codziennych obowiązków. W przypadku, gdy nie masz sposobności uprawiania swojej pasji codziennie (a nawet jest uzależniona od konkretnej pory roku), to zaplanowanie cyklu fotograficznego czy projektowanie fotoksiążki jest świetnym sposobem na obcowanie ze swoim hobby także poza sezonem.