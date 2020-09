Słynni aktorzy pozują obok swoich najbardziej znanych postaci

Myśląc o niektórych z najsłynniejszych aktorów z Hollywood, przed oczami pokazują się ich najbardziej znane role. Często wykreowane przez nich postacie tak mocno zapadają w pamięć, że niemal zlewają się w jedno ze swoimi odtwórcami. Holenderski grafik Ard Gelinck postanowił zaprezentować te nierozłączne pary, przygotowując fotograficzne manipulacje. Za pomocą Photoshopa umieszcza aktorów i odtwarzane przez nich role w jednym kadrze, dzięki czemu wyglądają tak, jakby istnieli równolegle i byli świetnymi przyjaciółmi.



Ard Gelinck zaczął przygodę z fotografią około 10 lat temu, gdy zaczął tworzyć serię zatytułowaną "wtedy i teraz". Tamte prace przedstawiały celebrytów zestawionych z ich wersjami z lat wcześniejszych, co pozwoliło na porównanie, jak bardzo się zmienili wraz z upływem czasu. Jednakże jego najnowsza seria prezentuje inne podejście. Ard Gelinck wykorzystał swoje umiejętności w Photoshopie i wykonał fotomontaże, które pozwalają na porównać jak wyglądają obecnie aktorzy, spotykający się z postaciami, z których są najbardziej znani.

