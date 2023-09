Fotopułapki dostrzegły mysz, która była uważana za lokalnie wymarłą

Fotopułapki wciąż umożliwiają tworzenie świetnych ujęć przyrodniczych, które pomagają naukowcom w badaniu fauny - Tym razem australijska grupa zajmująca się dziką przyrodą zarejestrowała obrazy, które przedstawiają dziwnie wyglądającą mysz. Okazała się ona należeć do gatunku, który był uważany za lokalnie wymarły.



Zabawna mysz odkryta na terenie, gdzie uważano ją za wymarłą

Gryzoń należący do gatunku Notomys fuscus ma duże uszy i raczej skacze niż biega. To nietypowe zwierzątko pochodzi z Australii i jest uważane za gatunek zagrożony. Uważano nawet, że mysz ta całkowicie wymarła w australijskim stanie Nowa Południowa Walia w 2003 roku. Aż do momentu gdy kierownik Australian Wildlife Conservancy Daniel Burton nie spostrzegł tego stworzenia pewnego dnia.