Poznaj dziki i niezwykle romantyczny świat kobiet polujących z orłami

Niewielka grupa koczowników żyjących w górzystych, odległych terenach Mongolii wciąż utrzymuje przy życiu pradawną sztukę polowania wraz z orłami. Ptaki drapieżne pomagają w łapaniu drobnej zwierzyny, a pomiędzy opiekunami a zwierzętami rodzi się silna więź. Niemiecki fotograf Leo Thomas odwiedził region Ałtaju w zachodniej Mongolii, gdzie zrealizował fotoreportaż opowiadający o tej fascynującej tradycji.



Obecnie czynnie praktykującymi, tradycyjnymi opiekunami orłów w tym regionie jest około 300 osób. Zdecydowana większość to mężczyźni. Jednakże w trakcie podróży do odległego regionu Ałtaju fotograf miał okazję poznać Zamanbol - jedną z zaledwie dziesięciu kobiet zajmujących się w Mongolii polowaniami wraz z ptakami drapieżnymi.

