Fotoreporter użył sztucznej inteligencji do zobrazowania historii, przy których nie było fotografów

Wybitny fotoreporter Michael Christopher Brown wykorzystał generator obrazów oparty o rozwiązania sztucznej inteligencji Midjourney do stworzenia serii obrazów, przedstawiających historyczne wydarzenia na Kubie i dramatyczne starania Kubańczyków próbujących przekroczyć 166 kilometrów oceanu oddzielającego Hawanę od Florydy.



Brown jest znany z fotoreportaży dokumentujących życie i konflikty w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jego zdjęcia publikowane są w prestiżowych magazynach, takich jak National Geographic czy The New York Times. Jednakże dokumentalista spotkał się z ostrą krytyką za wykorzystanie obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję w serii 90 Miles (90 Mil), a fani jego fotografii byli wręcz oburzeni. Nazwali go "nieetycznym", a jego obrazy uznali za "niepokojące". Wielu zagroziło mu, że przestaną obserwować jego profil na instagramie.