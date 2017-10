Fotosprint 2017 - Otwarte Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu

Sławy polskiej fotografii, zaskakujący temat, niebanalna sportowa formuła, cenne nagrody i praktyczna wiedza – tego nie powinno zabraknąć także podczas I Otwartych Mistrzostw Jury "Fotosprint 2017".



SwiatObrazu.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

"Konkursów fotograficznych w Polsce jest wiele, ale chcemy, żeby ten właśnie w szczególny sposób zapadł w pamięć odbiorców.

Po sukcesach konkursów "Fotomaraton 2013", "Fotomaraton 2014", "Fotosprint 2015", "Fotomaraton 2016" i "Fotosprint 2016" w Częstochowie i Województwie Śląskim, oraz projektów: "Częstochowianki" i "Fotograficzne Wtorki" i portalu Fotomedaliki.pl z ich Konkursami Miesiąca, wzmocnieni o nowych, uznanych w środowisku, członków zarządu i rady Fundacji, postanowiliśmy w tym roku przenieść sprawdzoną i lekko zmodyfikowaną formułę na teren pięknej Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a ściślej do dwóch , leżących na jej terenie, dynamicznie rozwijających się i pięknych Gmin: Olsztyna Jurajskiego i Mstowa. Oczywiście postaramy się, aby ta formuła była jak najciekawsza i jak najbardziej dynamiczna, uwzględniająca uwagi uczestników i nasze doświadczenie" - przkonują organizatorzy, Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu.

I edycja konkursu "Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu. Fotosprint 2017" odbędzie się 21. października 2017 w malowniczych jesiennych plenerach Olsztyna Jurajskiego, Mstowa i na terenie obu tych Gmin.

Obrady Jury poprowadzą

Jacek Bonecki – fotograf i popularyzator fotografii, operator filmowy, producent telewizyjny i dziennikarz. Warsztat filmowca szlifował na Wydziale Telewizji i Filmu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako fotograf uaktywnił się twórczo na początku lat 80. Eksperymentując z obrazem zaczął rozumieć fotografię jako odrębną dziedzinę sztuki. Umiejętności zdobyte w szkole filmowej oraz inspiracje czerpane z inscenizacji filmowej, przenikają się w jego pracach. Jako pomysłodawca i organizator prowadzi plenery i warsztaty fotograficzne, przyczyniając się do popularyzacji fotografii. Warsztaty takie jak Fotomisje, Camera Adventure, Traveler Adventure Team cieszą się ogromnym powodzeniem, gdyż Bonecki poprzez nowatorską formułę ich prowadzenia bardzo skutecznie i bez obaw przekazuje wiedzę swoim kursantom. Wykłada w największych szkołach fotograficznych w Polsce w tym w Warszawskiej Szkole Filmowej, Łódzkiej Szkole Filmowej, czy też katowickiej szkole Fotoedukacja. Ma na koncie wiele wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, między innymi w Szwecji, Rosji, UK, na Ukrainie, czy w Niemczech. Jest laureatem nagród na konkursach i festiwalach a także jurorem w konkursie Viva Photo Awards.

Jest autorem 3 książek o fotografii dostępnych także w formie e-booka, wydanych nakładem Wydawnictwa National Geographic: "Fotograf w podróży", " Przystanek Dakar. Rajd Okiem fotografa" oraz pierwszą książkę w całości ilustrowaną fotografią smartfonową – "Jak fotografować smartfonem". Jest znany z fotografii rajdowej gdyż kilkanaście razy gości z aparatem i kamerą na największym rajdzie świata – rajdzie Dakar, a także dokumentował wszystkie rajdy terenowe rangi Pucharu Świata. Jego rajdowe fotografie znalazły się w wielu publikacjach książkowych, w tym w książkach Krzysztofa Hołowczyca, czy publikacji "Rajd Dakar. Ludzie Przygoda Kulisy", wydanej w 2015 roku.

Arkadiusz Ławrywianiec - Prezes Zarządu Śląskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Fotografią zajmuje od 1986 roku. W latach 1994-2015 pracował w Dzienniku Zachodnim jako fotoreporter. Od 2009 uczy w Policealnej Szkole Fotograficznej Fotoedukacja w Katowicach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Autor i współautor wystaw w Katowicach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warszawie, Sosnowcu, Saint-Etienne, Kolonii, Skopje, Montpellier. W latach 2011 i 2013 był stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Jest współautorem reaktywowanego konkursu Śląska Fotografia Prasowa. Fotoreporter Instytucji Kultury "Katowice. Miasto Ogrodów" i Polskiej Agencji Fotografów "FORUM".

I Otwarte Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu. Fotosprint 2017

"I Otwarte Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu. Fotosprint 2017" to wyjątkowy, pionierski projekt z uatrakcyjnioną formułą. Jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć odbywających się w ramach przygotowań do Festiwalu Sztuki Fotoreportażu, głównego celu naszej Fundacji.

Nowości będzie parę. Po pierwsze będzie to konkurs jednodniowy. Po drugie do konkursu zgłosimy tym razem dwa zdjęcia, po jednym z każdej z partnerskich gmin, wybrane z pośród tych zrobionych po starcie i ogłoszeniu tematu. Zapewnimy bezpłatny transport pomiędzy dwoma partnerskimi pięknymi gminami: Olsztynem i Mstowem. Po czwarte podczas finału pokazane będą wszystkie dopuszczone zdjęcia i ich ocena będzie publiczna z udziałem publiczności. Po piąte finał konkursu będzie miał dynamiczną formę turniejową.

Podobnie, jak w poprzednich naszych ogólnopolskich konkursach, realizowanych od 2013 roku, liczymy, że uczestnicy konkursu zaproponują nam inne spojrzenie na rzeczy powszechnie znane, zgodnie z maksymą Davida duChemina "Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył", że uda się im uwiecznić "decydujący moment" wg. słynnej koncepcji Henri Cartier Bressona.

Dla kogo jest "Fotosprint"?

Krótko mówiąc dla wszystkich: zawodowców, amatorów i pasjonatów tej pięknej sztuki utrwalania chwili , bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy sprzęt. Najlepsze fotografie nie są z reguły zasługą doskonałego aparatu, a tego, kto za nim stoi. Wyobraźni, wrażliwości, wyczucia i dobrego kadru nie zastąpi żaden sprzęt. Konkurs jest dobrą okazją do doskonalenia swojego warsztatu, a jednocześnie – źródłem inspiracji i pomysłów, co w pracy zawodowych fotoreporterów, jak i hobbystów jest cenne.

O co chodzi w konkursie?

Konkurs będzie się dziać "tu i teraz", zatem nie polega na przesyłaniu gotowych już fotografii. Zadaniem uczestników będzie wykonanie tylko dwóch zdjęć (wybranego oczywiście spośród wszystkich, zrobionych podczas zawodów), nawiązującego tematycznie do głównego tematu Konkursu, który do momentu startu pozostanie tajemnicą. Na realizację zadania przewidziano 6 godzin dnia konkursowego (od godz.10.00 do godz. 16.00). W tym czasie uczestnicy będą musieli wykonać i wybrać 2 konkursowe zdjęcia na zadany temat (po jednym w każdej gminie) oraz zdjęcia tablic startu i mety. Temat główny zostanie ogłoszony na starcie "Fotosprintu" (o godz. 10.00, w centralnym punkcie Olsztyna Jurajskiego, na jego Rynku. W połowie czasu przebiegu Konkursu zapewniamy Zawodnikom bezpłatny transport z Rynku w Olsztynie na Rynek sąsiedniej Gminy Mstów. Meta Fotosprintu znajdować się będzie na Rynku w Mstowie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury o godz. 16.00. Przyjmowanie prac na nośniki organizatora będzie możliwe zaraz po sfotografowaniu tablicy mety w tym samym miejscu (e-mailem na adres foto@fotosprint.org lub poprzez fizyczne zgrywanie zdjęć). Wielki Finał odbędzie się w w miejscu Mety w godzinach wieczornych, ok. godz. 17.00. W Jury zasiądą sławy fotografii a obrady zostaną przeprowadzane publicznie w formie warsztatów fotograficznych. Uczestnicy i publiczność będą mogli przyglądać się pogrupowanym losowo zdjęciom i w formie publicznemu głosowaniu Jurorów prowadzącemu do wyboru finalistów każdej z grup eliminacyjnych, a następnie w kolejnych turach pucharowych (1/16,1/8, ¼, ½, finał) doprowadzić do interaktywnego wyboru trójki zwycięzców. Wybory zwycięskich zdjęć w formie sportowej, pucharowej rywalizacji będą miały charakter warsztatów fotograficznych, pod kierunkiem Kapituły składającej się z uznanych w Polsce i na świecie Twórców. Kulminacyjnym punktem Wielkiego Finału będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i medali oraz ogłoszenie MISTRZA JURY W FOTOGRAFOWANIU 2017, I-ego V-ce Mistrza i II-ego V-ce Mistrza.

Po zakończeniu części konkursowej przewidziane jest spotkanie z członkami Kapituły i prezentacja ich prac.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy najpóźniej na dzień przed startem wypełnić prosty formularz rejestracyjny, dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej organizatora, a także dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł (w przypadku, jeśli wpłata nastąpi nie później niż trzy dni przed startem) lub 15 zł jeśli wpłata nastąpi po tym terminie lub w dniu startu. W przypadku osoby niepełnoletniej potrzebne będzie jeszcze wypełnienie krótkiego formularza. Na start wystarczy zabrać ze sobą cyfrowy aparat fotograficzny z pustą kartę pamięci oraz… wyobraźnię, kreatywność i dobre pomysły na ujęcia.

Więcej informacji, szczegółowy Regulamin Konkursu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na: