Fox News użył filmu przedstawiającego powódź pomimo tego, że autor stanowczo odmówił udzielenia na to zgody

W miniony weekend historyczna dzielnica miasta Ellicott City w stanie Maryland została nawiedzona przez niszczycielską powódź, która była spowodowana potężnymi opadami deszczu. Jeden z jej mieszkańców Max Robinson został przez to uwięziony w swoim mieszkaniu, co skłoniło go do relacjonowania wydarzeń za pośrednictwem Twittera. Jego materiałami zainteresowała się stacja Fox News, która wystosowała prośbę o możliwość wykorzystania ich we wszystkich swoich platformach. Autor filmu stanowczo odmówił, jednakże nie przeszkodziło to stacji w wykorzystaniu jego materiałów.

Jak widać po zamieszczonym poniżej screenie, odmowa Maxa Robinsona była krótka i zwięzła, nie pozostawiając przy tym miejsca na niedomówienia. Autor filmu jest bardzo dobrze rozeznany w przepisach dotyczących działania praw autorskich w obrębie mediów społecznościowych, ponieważ sam jest koordynatorem mediów społecznościowych dla Howard County Recreation and Parks. Użycie multimediów przez Fox News miało być bezpłatne.