Freelancer, twórca, wolny zawód: podatki, składki. Odbierz rabat -100 zł!

Jako freelancer i twórca uzyskujesz dochody na wiele różnych sposobów. Każdy z nich jest ustalany w ramach jednego z 10 głównych źródeł przychodów, i od każdego powinieneś opłacić podatek, jeśli wystąpi dochód. Od części przychodów musisz zapłacić podatek bez względu na to, czy zarobisz, dodatkowo może wystąpić konieczność zapłacenia składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne. Trudno w zgodzie z prawem unikać obciążeń tego rodzaju, ale w dość prosty sposób można je znacząco zmniejszyć. Dlaczego zatem nie robią tego wszyscy zarobkujący?

Matka wszystkich błędów - brak planowania

Przyczyną jest brak wiedzy i nieznajomość podstawowych reguł podatkowych i składkowych. Można co prawda tę wiedzę i reguły poznać i nauczyć się je stosować, ale większość osób tego nie robi. I znowu pojawia się oczywiste pytanie. Dlaczego?

Nie wiem. Przyczyna jest zapewne bardzo złożona - i jej opis wymagałby analizy systemu społecznego, edukacyjnego itp. Tego tu nie będę robił.

Zajmę się natomiast przekazaniem informacji, których poznanie i analiza pozwoli Ci na swobodne planowanie podatkowe i składkowe. To właśnie umiejętność planowania, opartego na wiedzy i znajomości reguł, prowadzi do skutecznego minimalizowania i optymalizowania obciążeń.

Udostępnianie

E-kurs udostępniany jest na platformie e-learningowej www.kursy.swiatobrazu.pl, do której uzyskasz dane logujące. Dostęp będzie ważny do końca roku 2022.

Konstrukcja

Kurs składa się z 6 lekcji, z których każda ma formę ilustrowanego prezentacjami podcastu. Każda lekcja zawiera również materiały w formie pisemnego skryptu. Skrypt uzupełniony jest o przykłady, wyjaśnienia, interpretacje i objaśnienia urzędowe, podstawy prawne itp. - czyli o treści, które co prawda można przekazać w formie mówionej, byłoby to jednak bardzo nużące doświadczenie. Ale możliwość poznania i dostępu do tych materiałów jest niezbędna - pozwoli Ci na samodzielne i swobodne planowanie podatkowe i składkowe w przyszłości.

Rozpoczęcie, przebieg kursu i czas trwania kursu

Pierwsza lekcja udostępniona zostanie w poniedziałek 28 marca, kolejne lekcje dodawane będą w każdy poniedziałek co tydzień, aż do udostępnienia lekcji ostatniej. Sposób nauki zależy od Ciebie. Materiały i lekcje dostępne są cały czas, Ty decydujesz, kiedy chcesz i możesz się uczyć. Ty zdecydujesz również, czy po udostępnieniu wszystkich lekcji będziesz chciał rozwiązać testy sprawdzające.

Łączny czas trwania wszystkich podcastów to 6 godzin lekcyjnych, podzielonych na części - w każdej lekcji jednak udostępniony jest również plik podcastu do odsłuchania całości lekcji. Możesz zatem uczyć się, odtwarzając lekcję małymi fragmentami, kiedy masz chwilę czasu, albo odsłuchać całość, aby w przyszłości wrócić do skryptu i materiałów uzupełniających.

Prowadzący

Autorem e-kursu i prowadzącym podcast jest założyciel i wieloletni redaktor naczelny www.podatki.biz (dawniej www.podatki.pl), trener i autor wielu kursów i książek (m.in. Zrozumieć PKPiR, Kompendium small-businessu, Zrozumieć VAT, Sukcesja finansowa i spadkowa, Działalność gospodarcza dla początkujących, Podatki i składki twórców i artystów)

Cena i przedsprzedaż

Do dnia rozpoczęcia kursu (czyli 28.03.2022 r.) obowiązuje specjalna cena w przedsprzedaży - 190 zł. Po tym terminie obowiązuje cena regularna - 290 zł.

Abonament

Dostęp do platformy www.kursy.swiatobrazu.pl możliwy jest również w abonamencie. Za cenę 390 zł otrzymujesz dostęp do wszystkich e-kursów na okres 12 miesięcy - obecnie jest ich 16, kolejnym będzie prezentowany dzisiaj e-kurs - tu znajdziesz szczegóły