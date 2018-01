Fujifilm Finepix XP130 - najnowszy twardziel z poczwórną ochroną

Fujifilm wprowadziło do oferty najnowszy model FinePix XP130, wytrzymałego aparatu fotograficznego z serii XP. Odporny na pył, zachowujący wodoszczelność do 20m, odporny na upadek z wysokości do 1.75m*** oraz zapewniający działanie w niskich temperaturach, model XP130 stanowi doskonałe akcesorium, by rejestrować w kadrze każdą fascynującą przygodę.

Poza poczwórną ochroną aparat Fujifilm Finepix XP130 wyposażony jest w najnowszą technologię Bluetooth® , która ułatwiając natychmiastowy transfer zdjęć do smartfonu czy tabletu, daje możliwość szybkiego dzielenia się przeżyciami utrwalonymi w formie obrazu. Kompaktowy, ważący zaledwie 207g aparat XP130 posiada obiektyw FUJINON i wykorzystuje unikalną technologię reprodukcji kolorów, by zapewniać wyjątkową jakość obrazu rejestrowanego na 16,4-megapikselowej matrycy back-illuminated CMOS.