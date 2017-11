Fujifilm Instax Share SP-3 SQ – podręczna drukarka zdjęć w formacie 1:1

Oferta małych, kieszonkowych drukarek Fujifilm do wykonywania odbitek zdjęć przesyłanych ze smartfonów i serwisów społecznościowych właśnie poszerzyła się o kolejny model. Instax Share SP-3 SQ, bo tak nazywa się to urządzenie, powinien przypaść do gustu wszystkim miłośnikom formatu 1:1. A więc zarówno oddanym użytkownikom instagrama, fanom tradycyjnej fotografii natychmiastowej, jak i po prostu fotografom dla których kwadrat jest po prostu ulubionym typem kadru. Nowość współpracuje z aplikacją mobilną Share oraz aparatami cyfrowymi z linii Fujifilm X.

Rodzina drukarek Fujifilm Instax Share po raz ostatni powiększyła się nieco ponad rok temu, kiedy to do sprzedaży wprowadzony został model SP-2, oferujący znacznie lepsze parametry od zaprezentowanego w 2014 roku modelu SP-1. Niedługo potem jednak firma zapowiedziała rozszerzenie swojej oferty wkładów do fotografii natychmiastowej o zupełnie nowy produkt: odznaczający się proporcjami obrazu 1:1 Fujifilm Instax Square i wiadomo było, że prędzej czy później pojawią się też produkty go wykorzystujące. O ile jednak aparat fotograficzny oznaczony symbolem SQ10 trafił do sprzedaży szybko, bo wraz z samymi wkładami, czyli na wiosnę 2017 roku, o tyle na dedykowaną drukarkę trzeba było nieco poczekać. Czy było warto? Wygląda na to, że tak.