FujiFilm Instax Taylor Swift sprzedany za 10-krotną wartość oryginalnej ceny

W 2018 roku FujiFilm wypuściło specjalną edycję swojego aparatu FujiFilm Instax SQ6, która była sygnowana nazwiskiem super gwiazdy muzyki pop Taylor Swift - Teraz po raptem pięciu latach model ten sprzedawany jest za 10-krotną wartość pierwotnej ceny.



Zaskakujące ceny aparatów Instax sygnowanych przez Taylor Swift

Aparat był sprzedawany za około 700 złotych, jednakże teraz na serwisie eBay osiąga dziesięciokornie wyższą cenę. Jeden z aparatów z tej edycji stylistycznej został sprzedany na aukcji internetowej za kwotę ponad 7000 złotych. Co ciekawe, średnia cena tego aparatu na aukcjach wynosi około 2000 złotych, co i tak jest całkiem dobrą przebitką. Wartość poszczególnych aparatów jest oczywiście uzależniona od tego, czy są to nowe, nierozpakowane modele. Jeśli są używane, to na cenę będzie wpływał stan techniczny aparatów, a także to, czy są do niego dołączone oryginalne akcesoria i pudełko.