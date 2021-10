FujiFilm kończy z Fujicolor Pro i Velvie 50

FujiFilm ogłosiło, ze wycofa kilka kolejnych produktów z oferty filmów światłoczułych - Kolejnymi pozycjami dotychczasowego asortymentu, które znikną z oferty będą Fujicolor 160 NS Professional 120 i Velvia 50 w formatach arkuszy 4x5 i 8x10.



Kolejne filmy FujiFilm wycofane ze sprzedaży

W komunikacie prasowym opublikowanym przez FujiFilm znalazły się informacje, że firma jest zmuszona do zaprzestania produkcji tych uznanych materiałów światłoczułych, gdyż nie jest już dłużej pozyskiwać niektórych składników używanych do ich wytwarzania. Konkretniej chodzi o to, że niemożliwym staje się pozyskanie na tyle tanich surowców, aby cena materiałów mogła pozostać na poziomie akceptowalnym przez odbiorców.