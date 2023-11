FujiFilm wstrzymuje zamówienia na aparaty X-T5 i X-S20 w Japonii

FujiFilm zawiesiło sprzedaż swoich dwóch najlepiej sprzedających się modeli aparatów w Japonii - Firma nie jest w stanie nadążyć za popytem na dwa modele aparatów bezlusterkowych - X-T5 i X-S20.



FujiFilm nie nadąża za popytem na aparaty X-T5 i X-S20

Problem dotyczy nie tylko tych, którzy dopiero co mieli złożyć zamówienie na nowy aparat FujiFilm X-T5 lub X-S20, ale także tych klientów, którzy już wcześniej złożyli zamówienie, ale ich egzemplarze jeszcze do nich nie dotarły. Jak zapowiada FujiFilm, realizacja tych zamówień może się przedłużyć. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem FujiFilm sytuacja ta wynika z większego popytu na te modele, niż zakładano. Dlatego właśnie producent postanowił wstrzymać przyjmowanie zamówień. Jednocześnie FujiFilm przeprasza swoich klientów, i zobligował się do dostarczenia produktów tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.