Finał kontrowersji wokół reklamy FujiFilm - producent zerwał współpracę z ambasadorem

Nie milkną echa afery wokół promocji najnowszego profesjonalnego aparatu kompaktowego FujiFilm X100V - Premierze tego sprzętu towarzyszyło wideo, w którym można było zobaczyć, jak fotografię uliczną uprawia ambasador marki Tatsuo Suzuki. Jego styl pracy wywołał oburzenie większości internautów, gdyż widać było w nim bardzo mocne wkraczanie w prywatność fotografowanych ludzi.



Styl pracy Tatsuo Suzuki przypomina innego znanego fotografa - Bruce’a Gildena. Podobnie jak Amerykanin w dosyć agresywny sposób wkracza w przestrzeń przechodniów i bez pytania o zgodę celuje obiektywem wprost w twarz ludzi. Dodatkowo wykorzystuje do tego często lampę błyskową. Bruce Gilden wywołuje jednak nieco mniej kontrowersji, gdyż swoją fotografię uliczną uprawia w Nowym Jorku, natomiast Tatsuo Suzuki w Tokio naraża się na dużo większą krytykę - japońska kultura nadaje większa rangę prywatności, domagając się szacunku do swobody innych i uprzejmości.

