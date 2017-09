Galeria osobowości psów na zdjęciach Aleksandra Khokhlova i Weroniki Ershovej

Na łamach serwisu SwiatObrazu.pl prezentowaliśmy wiele znakomitych sesji przedstawiających zwierzęta, zrealizowanych w studio fotograficznym. Były węże, dzikie koty, słonie, małpy, kozy, kury i wiele innych. Teraz wracamy do jednych z najbardziej popularnych zwierząt domowych - psów. Każdy właściciel psa bez wahania wskaże jego specyficzne cechy charakteru, jednak uchwycenie ich za pomocą aparatu fotograficznego nie jest już tak oczywiste. Ten zabieg udał się małżeńskiemu duetowi, który tworzą Aleksander Khokhlov i Weronica Ershova. W cyklu zdjęć "The Dog Show" świetnie pokazują osobowości psów.





Cykl zdjęć "The Dog Show" to galeria osobowości, od wesołków, przez sceptyków, po pełną melancholię. Choć Aleksander i Weronica zachęcają, aby ich zdjęcia posłużyły do zabawy w porównywanie portretów psów z naszymi znajomymi, a nawet nami samymi ze względu na wspólne cechy charakteru, to jednak dla nas to przede wszystkim bardzo udane psie portrety.