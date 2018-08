Liczy się jakość a nie ilość - dowiedz się, jak zbudować atrakcyjną dla widzów galerię zdjęć

Publikowanie w Internecie wszystkiego "jak leci" nie jest zbyt dobrym pomysłem. Konieczna jest selekcja mająca na celu ograniczenie liczby wrzucanych do galerii zdjęć w taki sposób, aby pokazany zestaw stanowił dobre, reprezentacyjne minimum. Ile jednak powinno liczyć sobie takie minimum? Odpowiedź na to pytanie nie jest już aż tak prosta.

Internetowa galeria zdjęć - liczy się jakość a nie ilość fotografii

Choć pojemność przeciętnej internetowej galerii zdjeć trudno jest przekroczyć (zwłaszcza gdy prawidłowo obrabiamy, skalujemy i zapisujemy nasze zdjęcia i nie wysyłamy do Sieci kilkumegabajtowych potworków), to nie możliwości maszyny są tutaj kłopotem. Ogranicza nas – i to w znacznie większym stopniu zdolność oglądających nasze zbiory do utrzymania koncentracji. To właśnie ona, a także czas jaki przeciętny internauta jest gotów przeznaczyć na jeden oglądany zbiór fotografii sprawiają, że dobierając zdjęcia z wydarzenia lub sesji na potrzeby publikacji zmuszeni jesteśmy mocno się ograniczać. Inaczej mało kto je obejrzy.

Współczesny człowiek żyje w ciągłym pośpiechu i zmuszony jest przyswajać bez przerwy ogromne ilości informacji. Przeciętny miłośnik fotografii odwiedza w Internecie regularnie najrozmaitsze strony i galerie, na których może podziwiać zdjęcia, a ponieważ nie zwiększa mu to w żaden sposób czasu, jaki może poświęcić na uprawianie swojego hobby, toteż wszystko to odbywa się za cenę coraz szybszego oglądania kolejnych zdjęć.

Wielu z nas jest w stanie zaobserwować pewne objawy tego zjawiska również u siebie. Reagujemy niezbyt pozytywnie na galerie zawierające dziesiątki lub setki podobnych do siebie zdjęć. Oglądamy kilka pierwszych lub losowo wybranych kadrów, a nawet rezygnujemy z wchodzenia gdziekolwiek dalej poza widok siatki miniatur, gdy tylko widzimy, że cała galeria zdjęć składa się z kilkuset fotografii. Jest to naturalna reakcja obronna umysłu na przeciążenie informacją.