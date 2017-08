Gdy talent fotograficzny ma się w genach - zachwycające akty Kima Westona

Kim Weston jest fotografem w trzecim pokoleniu w jednej z najbardziej wpływowych i twórczych rodzin w historii Stanów Zjednoczonych. Wyjątkowo zdolny artysta i fotograf jest kontynuatorem spuścizny rodziny: dziadka Edwarda, wuja Bretta i ojca Cole. W karierze trwającej cztery dekady Kim Weston został uznany za jednego z najbardziej wnikliwych i doświadczonych fotografów aktu, który stworzył obszerny i mistrzowski wachlarz prac, nie tylko poszerzając pojęcie klasyki fotografii aktu, ale też kreując współczesne trendy.

Kim już jako sześciolatek pomagał ojcu, Coleowi Westonowi, w ciemni galerii, drukującej fotografie z oryginalnych negatywów jego dziadka, Edwarda Westona. A przez piętnaście lat pracował również jako asystent swojego wuja, Bretta Westona, który tworzył śmiałe, abstrakcyjne zdjęcia, powodując, że zwano go "dziecięcym geniuszem fotografii amerykańskiej".

