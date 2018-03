Gdzie wydrukować zdjęcia? Praktyczny test wydruków przygotowanych przez Fotolab.pl

Era cyfrowa mocno ograniczyła liczbę odbitek wypełniających rodzinne albumy. Działa to na naszą niekorzyść nie tylko ze względu na towarzyszącą temu rezygnację z wyjątkowego, fizycznego obcowania z fotografią, ale również poprzez fakt, że to papier jest wciąż najbardziej trwałym nośnikiem informacji i wspomnień. Inną, równoległą kwestię stanowią wydruki wieszane na ścianach lub stawiane na półkach. Taka gotowa odbitka jest swoistym podsumowaniem pracy nad zdjęciem i reprezentuje finalny efekt (ta strategia zdaje się stać w opozycji do statusu sztuki postinternetowej). Chociaż obydwa wątki stanowią wstęp do dyskusji nad kondycją współczesnej fotografii, to wniosek z pewnością jest jeden – warto drukować swoje zdjęcia. W kolejnym teście przyjrzę się, jak z tym zadaniem radzi sobie Fotolab.pl – strona umożliwiająca wykonanie odbitek bez wychodzenia z domu.

Fotolab.pl jest na rynku od 10 lat i na tę chwilę oferuje 12 rozmiarów zdjęć na 6 rodzajach papierów. Wśród oferowanych formatów są te typowe (10x15 cm, 13x18 cm czy 15x21 cm), a także te, chciałoby się rzec, idące z duchem czasu, takie jak np. odbitki 13x13 cm, czy 10x13 cm stylizowane na wydruki z aparatu natychmiastowego (klasyczna biała ramka). Oprócz tego dostępne są duże odbitki, w tym największa, panoramiczna 30x90 cm. Do wyboru jest również kilka wariantów papieru – matowy, błyszczący (standard lub premium), metallic i jedwabny.

Skorzystać można także z korekcji kolorystycznej czy efektów specjalnych, takich jak m.in. ramki i naklejki. Ponadto Fotolab.pl oferuje wydruk zdjęć do dokumentów, pudełka do przechowywania fotografii i tzw. smartbook, czyli minialbum fotograficzny, z którego można odrywać poszczególne kadry i dawać w prezencie bliskim. Usługodawca chwali się na swojej stronie, że za jakość wydruków odpowiada "oryginalna chemia, certyfikowane papiery fotograficzne oraz najnowsze fotolaby japońskiej marki Noritsu". Cóż, nie pozostaje nic innego, jak zamówić odbitki i przekonać się samemu, jak radzi sobie z wydrukami Fotolab.pl.

Zamawianie odbitek

Aby skorzystać z usług Fotolab.pl, nie trzeba instalować na komputerze lub urządzeniu przenośnym dodatkowych aplikacji – wystarczy założyć konto i zamówić odbitki poprzez przeglądarkę. W procesie zamawiania pomaga estetyczny i intuicyjny kreator. Na plus zasługuje z pewnością jego przejrzystość – poszczególne elementy są umiejscowione w czytelny, uporządkowany sposób. Po kliknięciu przycisku "Zamów odbitki", system przenosi użytkownika do aplikacji, która umożliwia załadowanie na serwer fotografii. Do wyboru są 3 źródła obrazów – pamięć urządzenia, Facebook lub Instagram. Jednocześnie trochę szkoda, że Fotolab.pl przyjmuje jedynie zdjęcia o rozmiarze do 16 MB. O ile dla większości plików jest to wystarczająca wartość, o tyle w przypadku dużych, panoramicznych wydruków (formatów 30x60 cm i 30x90 cm) może okazać się ograniczająca. Z drugiej jednak strony, jak wyjaśnia zespół z Fotolab.pl, ograniczenie rozmiaru wpływa na czas przesyłu danych na serwery i daje gwarancję, że nawet jeśli zamawiający nie ma najszybszego łącza internetowego, uda mu się sprawnie przesłać pliki.

Aplikacja umożliwiająca zamówienie zdjęć poprzez witrynę Fotolab.pl.

Po wybraniu zdjęć następuje ich wysłanie na serwer – oczywiście jest to w dużej mierze uzależnione od prędkości używanego internetu, ale "odpowiedzialność" za płynność tego procesu stoi również po stronie Fotolab.pl. Nie napotkałem tutaj żadnych kłopotów związanych z działaniem witryny, które sugerowałyby istnienie problemu polegającego np. na przeciążeniu serwerów lub nieprawidłowym działaniu aplikacji. Łatwo, sprawnie i bez zbędnej irytacji – nie tylko podczas uploadu, lecz także na dalszych etapach zamawiania fotografii.

Od pierwszego etapu zamawiania użytkownikowi towarzyszą podpowiedzi. Osobiście uważam, że proces zamawiania fotografii jest bardzo prosty, chociaż dla osób, które mogłyby mieć z tym pewne trudności, Fotolab.pl przewidział ułatwienia, takie jak np. baza wiedzy dla nowych klientów (FAQ, film instruktażowy itp.) czy przejrzyste komunikaty o błędach ze wskazówkami. Wśród nich znalazła się również informacja o tym, czy zdjęcie spełnia wymagania dotyczące rozdzielczości.

Do testu wybrałem poniższe fotografie:

Format 10x15 papier linia standard błysk

Format 10x13 papier linia premium błysk

Format 13x13 cm papier linia premium matowy

Format 20x30 cm papier linia premium metallic

Format 30x90 cm papier linia premium jedwab

Po wyborze fotografii należy dobrać rozmiary i rodzaje papieru. W przypadku gdyby zdjęcie miało inne proporcje niż wybrany format, istnieje możliwość kadrowania (niebieska ramka pokazuje, który obszar zdjęcia zostanie wydrukowany). Kreator umożliwia zarówno zmianę ustawień poszczególnych zdjęć, jak i globalne dostosowanie opcji dla wszystkich obrazów. Istnieje też opcja skorzystania z edytora, w którym można dodać filtry, ramki, naklejki, efekt małej głębi ostrości i tekst oraz usunąć efekt czerwonych oczu. Następnie należy przejść do podsumowania, gdzie dodatkowo kadrowane zdjęcia i z ramkami wyświetlane są tak, jak zostaną wydrukowane. Jeżeli wszystko jest w porządku, pozostaje sfinalizować zamówienie.

Podczas zamawiania zdjęć można wprowadzić drobne korekty lub dodać różnorodne efekty.

Aplikacja wyświetla podsumowanie, w którym można obejrzeć, jak będą prezentować się kadrowane i ozdobione ramką zdjęcia.

Ostatni krok pozwala podsumować zamówienie oraz wybrać sposób zapłaty i wysyłki. Opcji jest kilka i są dostępne w standardowych cenach. Niby powinno to być normą, ale niektórzy usługodawcy zmuszają użytkowników do korzystania z jednej opcji, np. kuriera. Nie chodzi mi tu tylko o ceny, ale również o osobiste preferencje – dla mnie najwygodniejszym sposobem odbioru paczki jest paczkomat. Warto również zwrócić uwagę na pole "kod promocyjny", dla subskrybentów newslettera fotolab.pl przygotował specjalne zniżki. W tym miejscu wybieramy dodatkowo jedną z opcji: ręczną korekcję kolorystyczną, rezygnację z korekcji kolorystycznej lub auto-korekcję. Cóż, nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uiścić należną kwotę (za pośrednictwem tradycyjnego przelewu lub dotpay) i czekać na wydruki.

W podsumowaniu wyświetlane jest pełne zestawienie zamawianych zdjęć i informacja o wybranym sposobie wysyłki. Opcji jest kilka - kurier, odbiór w kiosku Ruchu, paczkomat InPost lub odbiór w punkcie Poczty Polskiej. Na tym etapie zamawiania odbitki możesz także skorzystać z automatycznej korekcji kolorów.

Fotolab.pl na swojej stronie udostępnia pliki z profilami kolorystycznymi używanych papierów. Można je pobrać tutaj: Fotolab.pl – baza wiedzy

Przesyłka zamówionych odbitek Po płynnym i bezproblemowym zamówieniu odbitek tego samego oczekiwałbym od realizacji zlecenia oraz wysyłki. Fotolab.pl z powodzeniem wypełnił ten scenariusz. Zamówienie dotarło do wskazanego paczkomatu 2 dni po złożeniu zamówienia. Formaty 10x15 cm, 10x13 cm, 13x13 cm i 20x30 cm były zapakowane w tekturową kopertę i zabezpieczone przed zgięciem dodatkowymi kawałkami kartonu. Fotografia panoramiczna o wymiarach 30x90 cm była umieszczona w kartonowej tubie zamkniętej plastikowymi dekielkami. Całość została zapakowana w foliową kopertę. Przesyłka była więc dobrze zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami. Zdjęcia dotarły do mnie w doskonałej kondycji.

Jakość wydruków

Format 10x15 papier linia standard błysk

Jest to jedyna z zamówionych fotografii, która została wydrukowana na papierze Fujicolor Crystal Archive Standard. Dosyć często wykorzystuje się go w fotolabach, do czego przyczynia się to, że cieszy się sporym uznaniem wśród fotografów. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku zdjęć umieszczanych w albumach, głównie za sprawą trwałości kolorów. Wiedziałem więc, czego spodziewać się po tym papierze, ale wciąż to nie dawało gwarancji, jak będzie prezentowała się gotowa odbitka.

Detale znajdujące się w ciemnych i jasnych obszarach fotografii były dobrze odwzorowane i nic "nie zginęło". Dotyczyło to zarówno plamy światła na włosach dziewczynki, jak i wstążeczki przyczepionej do bluzki. Ostrość i kolorystyka są bardzo dobre, aczkolwiek kontrast mógłby być nieco wyższy. Nie zmienia to faktu, że jakość całej odbitki jest satysfakcjonująca i stanowiła miłe zaskoczenie w porównaniu do wydruków konkurencji, dokonywanych na tym samym papierze.

Format 10x13 papier linia premium błysk W przypadku tego typu odbitek dostępny jest jeden rodzaj papieru – Fujicolor Crystal Archive DP II. Trochę szkoda, że nie ma większego wyboru. Nazwa Retro przypisana do tego typu zdjęć przez Fotolab.pl może być nieco myląca, gdyż pojawia się tutaj ramka znana z Polaroidów czy Instaxów, a to całkiem współczesne aparaty. Nie mniej sama opcja jest ciekawa i przyda się nie tylko entuzjastom zdjęć natychmiastowych (chociaż taka stylizacja to już kwestia gustu), lecz również osobom, które chcą wykonać np. etykiety na stół weselny. Wadą jest konieczność zamówienia minimum 20 odbitek (dotyczy to konkretnego formatu zdjęć, a nie całego zamówienia). Po papierze można z powodzeniem pisać pisakiem do płyt CD. Sama jakość wydruku jest bardzo dobra – kolory są odpowiednio nasycone, przejścia tonalne bardzo subtelne, a szczegóły w ciemnych i jasnych partiach są dobrze odwzorowane. Znakomita jest również ostrość, która pozwala na szczegółowe zachowanie pojedynczych włosów odstających od fryzury modelki. Dobrze, że wysoka jakość wydruku jest zachowana także w przypadku formatu, którego charakter mógłby dawać potencjalnie większy margines błędu. Format 13x13 cm papier linia premium matowy Podczas testu chciałem sprawdzić, jak Fotolab.pl radzi sobie z monochromatycznymi wydrukami, które paradoksalnie potrafią sprawiać więcej problemu niż kolorowe obrazy. Przygotowana fotografia była dobrym testem ostrości – zarówno cera, jak i włosy modelki były pod tym względem wymagające. Gotowa odbitka poradziła sobie z tym bardzo dobrze, zachowując wyraźną strukturę skóry i pojedyncze kosmyki włosów. Świetnie prezentowały się także nieostre partie znajdujące się poza głębią ostrości. Szczegóły w jasnych i ciemnych obszarach zostały zachowane, np. bardzo dobrze została odwzorowana zacieniona część dłoni. Zdjęcie nie miało też często pojawiającej się wady w przypadku fotografii czarno-białych, jaką jest zafarb. Taki mankament zdecydowanie psuje zdjęcie, jednakże odbitka przygotowana przez Fotolab.pl była wolna od tego typu problemów.

Format 20x30 cm papier linia premium metallic

Chociaż suknia panny młodej może mieć różne kolory (np. écru), to w przypadku testowego wydruku zdecydowanie zależało mi na tradycyjnej białej garderobie. Taki efekt udało się uzyskać bez przeszkód. Szczegóły jasnej sukni zostały zachowane, dzięki czemu na odbitce można oglądać, w jaki sposób suknia się układała.

Papier metallic jest bardzo ciekawy, gdyż rzeczywiście budzi skojarzenia z nadrukiem na metalowej powierzchni, w szczególności przy oświetleniu ostrym światłem. Wykazuje również dużą odporność na zabrudzenia odciskami palców. Żywa kolorystyka i wysoka ostrość dopełniają obraz satysfakcjonującego wydruku.

Format 30x90 cm papier linia premium jedwab Czas przyjrzeć się największemu wydrukowi zamówionemu z Fotolab.pl. Przygotowując tę odbitkę, musiałem niestety pomniejszyć jej rozdzielczość tak, aby spełniała wymóg rozmiaru pliku nieprzekraczającego 16 MB. Nie przeszkodziło to jednak w uzyskaniu bardzo dobrze prezentującej się panoramy. Drobne detale fasad praskich kamienic zostały oddane w szczegółowy sposób – podobnie z łatwością można przyjrzeć się misternej budowie Archikatedry Świętych Wita, Wacława i Wojciecha. Refleksy w wodzie i niebo również zostały oddane w naturalny sposób. Podobnie jest z odwzorowaniem kolorów i ich intensywnością. Papier jedwabny ma bardzo przyjemną strukturę – przypomina nieco płótno, ale nie robi tego w nachalny, tandetny sposób.