Gerda Taro - zapomniana fotografka wojenna, która zbudowała legendę Roberta Capy

Historie dwóch postaci – Gerdy Taro i Roberta Capy – splątane są jak mało które w dziejach fotografii. Paradoksem jest więc to, że mająca tak ogromny wpływ na najsłynniejsze zdjęcia wojenne kobieta, będąca pierwszą w historii fotografką, która zginęła na froncie i stanowiąca autorkę wielu niezwykle ważnych fotoreportaży została niemal zapomniana. Warto więc przypomnieć zawiłe losy Gerdy Taro i rzucić nieco światła na jej sylwetkę.

Fotografka miała polskie korzenie, a język polski był prawdopodobnie jednym z tych, którymi posługiwała się od dzieciństwa. Zarówno ona, jak i Robert Capa w latach 20. i 30. XX wieku przebywali w Niemczech, gdzie byli świadkami powstawania partii nazistowskiej. Jako że oboje mieli żydowskie pochodzenie byli zmuszeni do opuszczenia kraju pod wpływem antysemickich nastrojów. Wkrótce po dojściu Hitlera do władzy przenieśli się do Francji.

Gerda Taro / Źródło: Wikimedia Commons

Robert Capa / Fot. Gerda Taro / Źródło: Wikimedia Commons

Pomimo podjęcia takiej decyzji nie przestawali być zaangażowani politycznie. Jako że sprzeciwiali się niesprawiedliwości i agresji wobec Żydów, skłaniali się w stronę komunistów, socjalistów i anarchistów, którzy tworzyli ich krąg znajomych. To właśnie z takiego oddania się sprawie wynikają najsłynniejsze słowa Capy: "jeżeli zdjęcie nie jest wystarczająco dobre, to znaczy że nie byłeś wystarczająco blisko". Miał tutaj na myśli nie tyle fizyczną bliskość, co właśnie o emocjonalny związek ze sprawą.