Getty Images udostępniło 30 000 historycznych zdjęć afroamerykańskiej diaspory

Getty Images umożliwia dostęp do 30 000 rzadko oglądanych zdjęć przedstawiających członków afroamerykańskiej diaspory zamieszkującej Wielką Brytanię w XIX wieku. Agencja daje bezpłatny, niekomercyjny dostęp do zasobów zdjęć, tak aby każdy nauczyciel, naukowiec, badacz, twórca treści czy po prostu osoba chcąca poznać historię czarnoskórych społeczności, mógł skorzystać z tej kolekcji.



Wyselekcjonowana kolekcja została ręcznie wybrana z obszernego archiwum Getty Images, które w całości zawiera ponad dwa miliony fotografii. W tej kolekcji znajdują się portrety Alberta Jonasa i Johna Xiniwe, dwóch młodych południowoafrykańskich śpiewaków, którzy podróżowali do Wielkiej Brytanii w latach 1891-1893 w ramach Afrykańskiego Chóru. W kolekcji można znaleźć także wiele innych, fascynujących obrazów, ukazujących różne zagadnienia z życia tych społeczności.

