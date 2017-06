Gimbal Vimble C zaprojektowany do współpracy ze smartfonami

FeiyuTech Vimble C to kompaktowy trzyosiowy gimbal ręczny, który pozwala na tworzenie płynnych i pozbawionych drgań ujęć przy pomocy szerokiej gamy urządzeń mobilnych. Stworzona konstrukcja zapewnia dostęp do przycisków oraz ekranu zamontowanego urządzenia, co znacznie podnosi komfort pracy, a kalibrację ciężaru telefonu przeprowadza się poprzez przesunięcie jednej z osi.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Vimble C oferuje trzy tryby pracy, w których urządzenie rejestrujące skierowane jest nieruchomo w jedną stronę lub płynnie podąża za ruchem operatora. Praktyczny joystick umożliwia ustawienie telefonu lub kamery w pożądanym położeniu. Stabilizator oferuje także użyteczne funkcje: pracy w odwróconej pozycji (do góry nogami), wypoziomowania, uśpienia.