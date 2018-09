FeiyuTech a2000 – test praktyczny gimbala dla lustrzanek i bezlusterkowców

Osoby filmujące aparatami cyfrowymi stają się coraz bardziej wymagające. Wraz z rozwojem możliwości w zakresie rejestracji materiału wideo przez lustrzanki i bezlusterkowce zwiększa się też zakres zastosowań, w jakich te urządzenia okazują swoją przydatność. Jednak do realizacji wielu typów ujęć sam dobry aparat nie wystarczy. Potrzebne są też akcesoria, które usprawniają pracę operatora. Do tej grupy należą m.in. wszelkiego rodzaju stabilizatory ułatwiające filmowanie z ręki. Do naszej redakcji trafiło takie urządzenie – gimbal, czyli elektroniczny stabilizator ręczny, FeiyuTech a2000.

Budowa i parametry