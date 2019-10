Ginące gatunki w postaci pikseli - wstrząsająca fotografia przyrodnicza

W 2008 roku Wolrd Wildlife Fund i Yoshiyuki Mikami stworzyli wspólnie kampanię z wykorzystaniem zdjęć zagrożonych gatunków, w których każdy piksel reprezentował jednego osobnika żyjącego na wolności. Zainspirowany tą serią programista Joshua Smith postanowił przygotować kolejny zestaw obrazów. Ta fotografia przyrodnicza robi naprawdę mocne wrażenie, pomimo że na niektórych obrazach trudno odczytać jakieś szczegóły.



Fotografia przyrodnicza inna niż zwykle

Joshua Smith podszedł do tego projektu jak do wyzwania programistycznego. Przygotował specjalny skrypt, który pobiera listę zagrożonych gatunków i dane na temat jego liczebności, a następnie generuje odpowiadający temu obraz. Swój skrypt udostępnił w sieci, gdzie można go podejrzeć i rozwijać.