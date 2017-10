Giovanni Presutti - fotograf, który bada współczesną rzeczywistość za pomocą ironii

Giovanni Presutti urodził się we Florencji w 1965 roku, gdzie do dzisiaj mieszka i tworzy. W 1998 roku ukończył szkołę fotograficzną Art.E zlokalizowaną w jego rodzinnym mieście. W latach 2003-2005 pracował w Paryżu wraz z innymi fotografami – Giorgii Fiorio i Gabrielem Bauretem – nad projektem zatytułowanym Reflextions. Następnie odbył się szereg jego wystaw zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Jest również zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Publikował swoje fotografie w znanych magazynach, takich jak m.in. Vanity Fair czy Sette Magazine. Opublikował kilka albumów, w tym m.in. Mirror (2008 rok) i Contemporanea (2015). Giovanni Presutti jest bardzo płodnym artystą, który zajmuje się różnymi tematami i wykorzystuję zróżnicowane sposoby obrazowania, co sprawia, że warto bliżej poznać jego sylwetkę.

Tworzenie nowego projektu jest dla tego fotografa długim procesem, polegającym na zaplanowaniu formy, znalezieniu różnorodnych odniesień i skojarzeń oraz ostatecznym fotografowaniu, przy ciągłym doskonaleniu koncepcji. W ten sposób powstawanie serii fotografii może mu zająć nawet cztery lata, jak było w przypadku cyklu Dependency. Inspiracji szuka niemal wszędzie – w prasie, literaturze, internecie, filmach czy serialach. Giovanni Presutti używa przede wszystkim aparatu Canon EOS 5DS R, ale zdarza mu się także realizować swoje projekty za pomocą iPhone'a lub Polaroida.