Gisele Bundchen od 10 lat w obiektywie Nino Munoza

Nino Muñoz, dziś jeden z ulubionych fotografów gwiazd, swoją karierę rozpoczął w świecie mody. W latach 90. uczył się fachu pod okiem Boba Richardsona, po czym rozpoczął pracę dla szeregu prestiżowych magazynów. Przeprowadzka do Los Angeles przyniosła zmianę zainteresowań fotografa: jego specjalnością wkrótce stał się portret, a sam Muñoz, ze względu na swój talent i styl bycia, został ulubieńcem celebrytów. Od czasu sesji dla Vogue w 1999 roku jest zawodowo związany z modelką Gisele Bündchen, z którą pracuje regularnie. Prezentujemy najnowszą sesję, będącą efektem współpracy modelki z fotografem.

"Gdy na początku przyjaźniłem się z Gisele, robiłem dużo reportaży w Nowym Jorku, jeździłem na rowerze BMX i fotografowałem ludzi. Byłem totalnie przerażony, gdy nagle poleciałem do Paryża, by zrobić sesję dla brytyjskiego Vogue z Gisele Bündchen. Nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić. Przecież jestem tylko facetem, który fotografuje ludzi na ulicy. Odzyskałem jednak pewność siebie, tłumacząc sobie, że to wszystko to samo; nie ma różnicy między fotografowaniem Gisele'a w Paryżu, a kimś, kogo widzę na ulicy w Nowym Jorku" – wspomina fotograf.