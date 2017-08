Gitzo Century Camera Bag Collection – jubileuszowa kolekcja toreb foto

Z okazji stulecia istnienia Gitzo będąca właścicielem tej marki włoska firma Manfrotto zaprezentowała trzy nowe torby fotograficzne składające się na kolekcję Century Camera Bag Collection. Są to modele Century Traveler Backpack, Century Traveler Messenger oraz Century Compact Messenger. Wszystkie trzy torby cechuje specjalnie dopracowane wykończenie, a nabyć je można w przedsprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej Manfrotto.

Marka Gitzo istnieje od 100 lat. Firma założona we Francji w 1917 roku przez Arsène Gitzhovena początkowo produkowała drewniane i metalowe kasetki na filmy dla aparatów średnio- i wielkoformatowych, aby następnie rozszerzyć swoją działalność na wszelkiego rodzaju akcesoria fotograficzne, a przez pewien czas również aparaty i części do nich. Gitzo ma na swoim koncie wiele innowacyjnych dokonań, m.in. pierwszy profesjonalny statyw z włókien węglowych. W 1992 roku firma weszła w skład grupy Vitec, do której należała m.in. włoska Manfrotto, a w latach 2001-2005 roku cała produkcja została stopniowo przeniesiona z Francji do Włoch. Teraz, z okazji setnej rocznicy założenia Gitzo, Manfrotto ogłasza wprowadzenie do sprzedaży specjalnej, jubileuszowej kolekcji o nazwie Century Camera Bag Collection, na którą składają się plecak i dwie torby fotograficzne.