Platyball - rewolucyjna głowica statywowa

Platyball to produkt, którego ambicją jest zrewolucjonizowanie użycia statywów - Oryginalna konstrukcja stanowi odwróconą głowicę kulową, która dodatkowo posiada kilka ciekawych funkcji, oferując dodatkowo nowoczesny system poziomowania oparty o technologię LED.



W ostatnich dniach ruszyła kampania na Kickstarterze, która dzięki crowdfundingowi ma pomóc zebrać 18 000 USD (około 68 400 złotych). Wyniki Platyball są jednak spektakularne, gdyż udało się już zebrać - bagatela - ponad 140 000 USD (tj. ponad pół miliona złotych) a do zakończenia zbiórki pozostało… 58 dni. Na czym polega fenomen tej głowicy?

Platyball posiada odmienną konstrukcje w porównaniu z tradycyjnymi głowicami kulowymi, mającą na celu wyeliminowanie wszystkich podstawowych problemów związanych z tego typu akcesoriami. Przede wszystkim zastąpiono pokrętła przyciskami. Odwrócona konstrukcja składa się z trzech elementów - wzmacnianego gniazda statywowego wykonanego ze stali nierdzewnej, elementu z przyciskami blokady wraz z wbudowanym, obrotowym talerzem i głowicy kulowej, oferującej progresywne przyciski blokady.

Głowica ma być dostępna w dwóch wersjach - Ergo i Elite. Drugi z wariantów oferuje dodatkowo wskaźnik poziomowania oparty o technologię LED. Rozwiązanie to wykorzystuje do zasilania baterię alkaliczną A23. Wskaźnik działa w dowolnej orientacji i obsługuje trzy poziomy jasności, co pozwala na wykorzystywanie przy różnych warunkach oświetleniowych. To rozwiązuje problem z nieczytelnymi w ciemnościach poziomicami, co jest zmorą użytkowników wielu statywów i głowic.

Głowica w wersji Ergo dostępna jest za 200 USD (około 760 złotych), natomiast wariant Lite kosztuje 250 USD (około 950 złotych). Pierwsze egzemplarze tych unikatowych głowic mają trafić do nabywców w grudniu 2020 roku.

Więcej informacji na temat głowicy znajdziesz w poniższych materiałach.

Platyball - oryginalna głowica statywowa