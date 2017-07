Godox pokazuje projekt lampy błyskowej i sterownika błysku do fotografii mobilnej

O tym, że fotografowanie urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony odgrywa coraz ważniejszą rolę świadczy wiele czynników, m.in. bogactwo akcesoriów wspomagających ten proces. Są to urządzenia coraz wymyślniejsze i bardziej zaawansowane. Azjatycki producent sprzętu oświetleniowego, firma Godox pokazała pierwsze funkcjonalne projekty urządzenia pełniącego rolę zewnętrznej lampy błyskowej i radiowego wyzwalacza opracowanego specjalnie z myślą o telefonach komórkowych i smartfonach.

Cały projekt nie ma jeszcze wprawdzie charakteru zupełnie oficjalnego, ponieważ pojawił się on jedynie jako wpis na facebookowym koncie producenta, ale jest na tyle ciekawy, że warto o nim wspomnieć i go obserwować. Urządzenie noszące prostą nazwę Godox A1 stanowi według twórców "system światła błyskowego dla telefonów" i pełni rolę zarówno zdalnie wyzwalanej lampy błyskowej, jak i sterownika radiowego pracującego w paśmie 2,4 GHz. Ten ostatni przeznaczony jest oczywiście do współpracy z modelami lamp Godox wyposażonymi w systemy sterowania radiowego.