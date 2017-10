Godox XPro-N – zaawansowany wyzwalacz lamp błyskowych teraz również w wersji dla Nikona

Firma Godox stopniowo staje się jednym z najaktywniejszych producentów akcesoriów oświetleniowych dla fotografów i filmowców. Tym razem jednak oferta tej firmy poszerzyła się o coś bardziej klasycznego, co jednak nie znaczy, że mało interesującego. Produkt o nazwie XPro-N jest radiowym wyzwalaczem lamp błyskowych przeznaczonym dla lustrzanek marki Nikon. Tym zaś, co go wyróżnia na tle konkurencji, jest rewelacyjny wręcz stosunek jakości do ceny.

Co przeciętny strobista (mianem tym w pewnych kręgach określany jest fotograf wykorzystujący w swojej twórczości światło błyskowe i starający się stale doskonalić w sztuce jego użycia) może dostać za 70 dolarów? Jeżeli spojrzeć na ofertę producentów tzw. sprzętu markowego, to raczej niewiele, ale wystarczy rzucić okiem na to, co sprzedają coraz aktywniejsi producenci niezależni z Dalekiego Wschodu i sytuacja zaczyna się diametralnie poprawiać. Jednym z najbardziej aktywnych na tym polu potentatów jest chiński Godox, którego takie pomysły, jak rewolucyjna (naprawdę!) lampa błyskowa dla smartfonów, czy kieszonkowy system oświetleniowy AD200 w ostatnich miesiącach zdrowo namieszały na skostniałym rynku. Tym razem firma ta zaprezentowała coś bardziej klasycznego, ale na pewno interesującego: nowy wyzwalacz lamp błyskowych o nazwie Godox XPro-N i to właśnie on za 70 dolarów oferuje coś, za co u Nikona trzeba zapłacić znacznie, znacznie więcej.