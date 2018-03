Goło i wesoło - nadzy Brytyjczycy w obiektywie Amelii Allen

Amelia Allen jest autorką zdjęć z albumu "Naked Britain", w całości poświęconego brytyjskim naturystom. Inspiracją do powstania serii portretów jest fotografia z 1968 roku, autorstwa genialnego Elliotta Erwitta, na której uwiecznił naturystów z Kent. Aby zrealizować swój projekt fotografka pozbyła się ubrań i przez dwa lata przyjęła styl życia brytyjskich naturystów.

Szczerość, otwartość i brak epatowania statusem społecznym wśród brytyjskich naturystów były całkowitym zaprzeczeniem dla dotychczasowej twórczości Allen, która na co dzień fotografuje modę. W pracy zawodowej fotografki po pierwsze ważniejsze od modeli są ubrania, a po drugie modele muszą spełniać wyśrubowane wymogi estetyczne dot. wymiarów, wagi, gęstości włosów itd. A na koniec i tak z pomocą przychodzi retuszer, który naprawdę pięknych młodych ludzi uczyni totalnie doskonałymi.

