Google Clips - kamera, która sama zarejestruje najpiękniejsze chwile

Mini kamera, która zwolni użytkownika z pamiętania o naciskaniu spustu migawki i wykorzystując AI nauczy się rozpoznawać oblicza bliskich osób i zwierząt domowych – to najważniejsze cechy Google Clips. Dzięki temu nie trzeba dystansować się do rejestrowanych wydarzeń i pozostawać z boku, co ma według Google miejsce przy fotografowaniu za pomocą tradycyjnego sprzętu.

