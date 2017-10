Google Pixel 2 i Pixel 2 XL - najlepsze smartfony fotograficzne w historii

Dopiero co iPhone 8 Plus został ogłoszony przez DxOMark najlepszym smartfonem fotograficznym w historii, a już nastąpiła detronizacja. Nowym liderem kwalifikacji stał się Google Pixel 2, zdobywając 98 punktów (iPhone 8 Plus otrzymał 94 punkty). Jak widać, nowy produkt Google wszedł na rynek z rozmachem. W takim razie czym konkretnie może pochwalić się Google Pixel 2 i Pixel 2 XL?

