Google stworzyło generator filmów dzięki sztucznej inteligencji

Już niebawem tworzenie filmów przez sztuczną inteligencję wyłącznie na podstawie opisów tego, co ma znajdować się w wideo stanie się codziennością - Po tym jak Meta ogłosiła prace nad takim generatorem, Google poinformowało, że także pracuje nad swoim oprogramowaniem.







Imagen Video firmy Google jest wciąż w fazie rozwoju, ale firma twierdzi, że będzie w stanie produkować obrazy o rozdzielczości 1280x768 pikseli z prędkością 24 kl./s tylko na podstawie tekstowego komunikatu. Według opublikowanego przez Google artykułu Imagen Video będzie miało zdolności stylistyczne, takie jak generowanie filmów odnoszących się do prac znanych artystów, takich jak np. Vincent Van Gough itp. Będzie również generować obiekty 3D, zachowując ich strukturę i renderując tekst w różnych stylach animacji.

