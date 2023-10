Google umożliwia generowanie obrazów bezpośrednio z paska wyszukiwania

Użytkownicy zarejestrowani w Labs i korzystający z narzędzia Serch Generative Experience (SGE) mogą teraz wykorzystywać pasek wyszukiwania Google do tworzenia obrazów generowanych przez rozwiązania tzw „sztucznej inteligencji”.



Rozwiązania wdrażane przez Google mają kierować do tego, jak zdaniem tego informatycznego giganta ma wyglądać wyszukiwanie informacji w przyszłości. Zamiast po prostu generować odpowiedzi na zapytania, wyszukiwarka będzie mogła tworzyć też obrazy. Jak wyjaśnia Google, "czasami poszukuje się konkretnego obrazu, ale nie jest możliwe znalezienie dokładnie takiego obrazu, jak ma się na myśli. Może być także potrzebna wizualizacja danego pomysłu". W takiej sytuacji z pomocą przyjdzie generatywne wyszukiwanie Google oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem