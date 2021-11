Google umożliwia nieletnim usunięcie ich zdjęć z wyszukiwarki

Google pozwala osobom poniżej 18 roku życia zażądać usunięcia swoich zdjęć z wyników wyszukiwania - Ta funkcja, ogłoszona wstępnie w sierpniu, jest już powszechnie dostępna.



Usunięcie z wyszukiwarki oznacza, że wskazane obrazy nie pojawią się w karcie Google Grafika ani jako miniatury ani w żadnej innej funkcji wyszukiwarki Google. Google zastrzega przy tym, że chociaż możliwe jest usunięcie obrazów z wyników wyszukiwania, to niemożliwe jest usunięcie ich z witryn, na których zostały opublikowane. W tym celu nieletni będą musieli kontaktować się bezpośrednio z właścicielami witryn i z nimi rozwiązywać dane sprawy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem