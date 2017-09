GoPro Hero6 Black - procesor GP1, stabilizacja obrazu i 3 razy szybsze QuikStories. Znamy polską cenę

GoPro zaprezentowało dzisiaj HERO6 Black – najefektywniejszą i najwygodniejszą z dotychczasowych kamer GoPro. Wspomagana przez specjalnie zaprojektowany przez GoPro procesor GP1, HERO6 oferuje zupełnie nową jakość działania, w tym filmy w rozdzielczości 4K60 i 1080p240 oraz najbardziej zaawansowaną stabilizację w historii GoPro. GoPro pokazało także Fusion – wyznaczającą nowe standardy, wodoszczelną, montowalną kamerę sferyczną, rejestrującą obraz w rozdzielczości 5.2K.



"Nowy poziom jakości obrazu w HERO6, stabilizacja wideo i trzykrotne przyspieszenie działania QuikStories czynią z HERO6 niezastąpionego kompana dla Twojego telefonu przy opowiadaniu historii. Jeszcze nigdy nie było to tak łatwe – przeżywanie wrażeń, a następnie dzielenie się nimi… za pomocą GoPro" – powiedział, założyciel i szef GoPro Woodman.

