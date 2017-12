GoPro obniża ceny modeli HERO5 Black i HERO5 Session

GoPro HERO5 Black i GoPro HERO5 Session dostępne są w nowych, niższych cenach. Kompaktowe rozmiary, nagrania w jakości 4K, prostota obsługi i możliwość łatwego podzielenia się przeżyciami z bliskimi za pośrednictwem aplikacji Quik z funkcją QuikStories – kamery GoPro to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy chcą kolekcjonować wspomnienia i powracać do nich w dowolnym momencie.

Kamera HERO5 Black łączy wydajność i wygodę, zapewniając możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 4K, sterowanie głosowe, łatwy w obsłudze wyświetlacz dotykowy oraz wodoszczelną konstrukcję. Wykorzystując funkcję QuikStories, kamera HERO5 Black automatycznie przesyła nagrania do telefonu, gdzie następnie zostają one przekształcone w doskonale zmontowany film — idealny do udostępnienia. Połączenie płynnej stabilizacji obrazu w wysokiej jakości, niezwykle czystego dźwięku oraz modułu GPS sprawia, że kamera HERO5 Black pozwala opowiedzieć Twoją historię.