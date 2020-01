Zobacz jak będzie wyglądać film nagrany kamerą GoPro obracającą się z prędkością 1800 obr./min

Zazwyczaj film zarejestrowany przez obracającą się kamerę GoPro oznacza zaprezentowanie spektakularnego upadku urządzenia - Okazuje się jednak, iż odpowiednio szybki obrót kamery może ujawnić hipnotyzująco piękny efekt. Jeżeli zdarzyło Ci się zastanawiać, jak będzie wyglądał film zarejestrowany przez kamerę GoPro obracającą się z prędkością 1800 obr./min to YouTuber o nicku Mr. Michal przygotował dla Ciebie odpowiedź.



Mr. Michal to pochodzący z Czech 25-letni YouTuber, który postanowił sprawdzić, jak będzie wyglądał film zarejestrowany kamerą GoPro obracającą się z prędkością 1800 obr./min. Wykorzystał do tego tokarkę, do której w odpowiedni sposób przymocował urządzenie. Tak skonstruowany nietypowy zestaw filmowy uruchomił i podzielił się z światem efektami tego eksperymentu.