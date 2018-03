Grace Elizabeth przed obiektywem Giampaolo Sgury

Włoski fotograf mody Giampaolo Sgura od dwóch dekad regularnie wykonuje zdjęcia dla magazynów mody i marek ubraniowych. Z wykształcenia architekt, przyznaje, że podczas studiów w Mediolanie i Berlinie częściej sięgał po magazyny Vogue niż książki z realizacjami Vitruviusa lub Le Corbusiera. Jednak zdobyta wiedza z zakresu projektowania jest bezcenna w pracy fotografa, który zanim przystąpi do wykonywania zdjęć szkicuje ujęcia. Prezentujemy najnowszą sesję zdjęciową Sgury z Grace Elizabeth w roli głównej opublikowaną w rosyjskim magazynie Vogue.

Jako fotograf mody ma tylko jeden cel - inspirować widzów do skopiowania wyglądu modeli z jego zdjęć. "Kiedy fotografuję, zawsze myślę o szerokiej grupie konsumentów, którzy mogą czerpać inspirację z pracy. Zdjęcia mody muszą być dziś bezpośrednie i wyraźne."

Giampaolo Sgura dzieciństwo spędził na gospodarstwie rolniczym, gdzie od ojca nauczył się pełnego szacunku podejścia do pracy. "Mój ojciec zawsze się uśmiechał, nawet gdy jego maszyny przestawały działać. Mając takie dzieciństwo zupełnie inaczej radzisz sobie z przeciwnościami losu"- wspomina.

"Bycie fotografem mody wymaga sporej dawki wiedzy. Musisz kontrolować każdy pojedynczy szczegół. Architekci robią to samo, ale muszą czekać kilka miesięcy lub lat, aby zobaczyć, jak ich pomysły stają się rzeczywistością. Mam szczęście widzieć realizację moich pomysłów znacznie szybciej" – mówi fotograf.

