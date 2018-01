Gratka dla kolekcjonerów – rzadki aparat Rokuoh-Sha Type 89 na aukcji eBay

Jeżeli oprócz fotografii interesują Was również militaria, to raczej nie przejdziecie obojętnie obok tego, co właśnie pojawiło się na jednej z aukcji w popularnym serwisie internetowym. Sprzęt noszący oficjalną nazwę Rokuoh-Sha Type 89 "Machine Gun" Military Training Camera służył japońskim strzelcom lotniczym w okresie II Wojny Światowej do ćwiczenia i doskonalenia umiejętności bez potrzeby zużywania amunicji. Aparat ten jest bardzo ceniony przez kolekcjonerów, a dodatkowo oferowany na aukcji egzemplarz jest w doskonałym stanie i bardzo przypomina model prezentowany w Smithsonian National Air and Space Museum w Waszyngtonie.

Rokuoh-Sha Type 89 "Machine Gun" Military Training Camera to aparat niezwykły. Zaprojektowany i produkowany przez firmę Konishiroku (przemianowana w 1987 roku na Konica) wyglądał niemal identycznie, jak karabiny maszynowe montowane na pokładach japońskich samolotów w okresie II Wojny Światowej. Konstrukcję tę wykorzystywano w treningu strzelców pokładowych zamiast prawdziwej broni. Zamiast wypluwać z siebie pociski, wykonywał zdjęcia, które następnie można było analizować oceniając celność strzelca. Jeden z egzemplarzy tego wspaniałego urządzenia został niedawno wystawiony na aukcji w serwisie eBay.