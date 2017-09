Gregory Crewdson i jego filmowe zdjęcia w Polsce podczas Festiwalu Filmowego Camerimage

Festiwal Filmowy Camerimage i Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, we współpracy z galerią Gagosian w Nowym Jorku mają przyjemność przedstawić zbiór nowych fotografii autorstwa Gregory’ego Crewdsona. Prace amerykańskiego twórcy Gregory’ego Crewdsona zachwycają zarówno krytyków, jak i kolekcjonerów na całym świecie. Artysta czerpie pełnymi garściami z malarskiej i filmowej estetyki. Pieczołowicie przygotowane i szczegółowo opracowane kadry momentalnie zapadają w pamięć widza. Niektóre z wcześniejszych zdjęć fotografa poprzedzone były miesiącami planowania, a za ostateczny wygląd prac odpowiadała ekipa niejednokrotnie licząca nawet 40 osób. Skojarzenia z planem filmowym są w pełni uzasadnione. W ciągu 20 lat aktywności fotograficznej styl Crewdsona zdobył międzynarodowe uznanie. Najnowszy projekt, Cathedral of the Pines, jest jednak dużo bardziej kameralnym przedsięwzięciem.

"Głęboko w lasach Becket w Massachusetts poczułem, że w końcu opuszcza mnie ciemność i doznałem ponownego zjednoczenia ze swą artystyczną naturą. To tam rozpoczął się dla mnie okres odnowy i intensywnej pracy twórczej" - Gregory Crewdson.