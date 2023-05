Grzywna 16 000 złotych za zbyt bliskie latanie dronem wokół samolotu

Pilot drona został ukarany grzywną w wysokości 3600 USD (około 16 000 złotych) i skazany na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu po tym, jak został uznany winnym zbyt bliskiego latania dronem wokół bezcennego samolotu z czasów II wojny światowej - Sytuacja miała miejsce latem zeszłego roku.













W styczniu Mark Bagguley, pochodzący z Wielkiej Brytanii pilot drona, przyznał się do zarzutów narażenia na niebezpieczeństwo samolotu Królewskich Sił Powietrznych. Sprawa dotyczyła zabytkowej maszyny z II wojny światowej. Pilot drona zbliżył się swoim quadrocopterem zbyt blisko samolotu. Incydent miał miejsce podczas Buxton Carnival - imprezy, która odbywa się w Peak District w Derbyshire w ciągu dwóch pierwszych tygodni lipca. Impreza odbywa się co roku. Bagguley wzleciał w powietrze i ustawił swojego drona w pobliżu samolotu, mimo iż wiedział, że zbliża się jego przelot.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem